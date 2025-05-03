2 травня Сили оборони у Чорному морі ліквідували російський літак Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відео операції.

Операцію здійснили спецпідрозділ ГУР у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими підрозділами Силами оборони. Історичний удар зробили бійці з Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Російський багатоцільовий винищувач, орієнтовна вартість якого становить близько $50 млн, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море.

В ГУР додали, що успішний удар по ворожому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого Чорноморського флоту.

У ніч проти 3 травня росіяни скаржилися на атаку безпілотників та безекіпажних катерів на Краснодарський край. Вибухи лунали в Анапі, Тамані та Новоросійську.

Окупанти заявляли про втрату Су-30, який нібито був збитий морським дроном, озброєним зенітною керованою ракетою типу Р-73. Росіяни стверджували, що пілотам вдалося катапультуватися. Їх нібито взяло на борт цивільне судно.