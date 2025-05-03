Силы обороны ударом с морского дрона Magura впервые уничтожили боевой самолет РФ – видео
2 мая Силы обороны в Черном море ликвидировали российский самолет Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала видео операции.
Операцию провели спецподразделение ГУР во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими подразделениями Силами обороны. Исторический удар нанесли бойцы из Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.
Российский многоцелевой истребитель, ориентировочная стоимость которого составляет около $50 млн, вспыхнул в воздухе и упал в море.
В ГУР добавили, что успешный удар по вражескому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где россияне прячут остатки своего Черноморского флота.
В ночь на 3 мая россияне жаловались на атаку беспилотников и безэкипажных катеров на Краснодарский край. Взрывы раздавались в Анапе, Тамани и Новороссийске.
Оккупанты заявляли о потере Су-30, который якобы был сбит морским дроном, вооруженным зенитной управляемой ракетой типа Р-73. Россияне утверждали, что пилотам удалось катапультироваться. Их якобы взяло на борт гражданское судно.
- 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.
- Позже ГУР обнародовало радиоперехват, в котором пилот подбитого Ми-8 докладывает об ударе.
- 2 января 2025 года в разведке заявили, что уничтожили два Ми-8, а не один.