ГУР: Россия боится потерять Крым, поэтому усиливает военное присутствие там

Крым (Иллюстративное фото: Stringer / EPA)

Российская армия продолжает усиливать свои позиции во временно оккупированном Крыму, опасаясь потери полуострова. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

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По его словам, в ответ на угрозу потери полуострова российская оккупационная армия увеличивает количество подразделений и личного состава. Основной целью России, по мнению Черняка, является обеспечение безопасности Крыма и его защита.

"Они очень боятся потерять Крым. Кроме того, они пытаются удержать территорию Херсонскую. Основная их цель – удержать Крым. Сделать его для них безопасным. Это сделать так, чтобы эту территорию не мог никто захватить", – сказал Черняк.

Представитель ГУР подчеркнул, что именно поэтому оккупанты максимально будут насыщать полуостров войсками и боевой техникой.