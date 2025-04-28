ГУР: Россия боится потерять Крым, поэтому усиливает военное присутствие там
Российская армия продолжает усиливать свои позиции во временно оккупированном Крыму, опасаясь потери полуострова. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.
По его словам, в ответ на угрозу потери полуострова российская оккупационная армия увеличивает количество подразделений и личного состава. Основной целью России, по мнению Черняка, является обеспечение безопасности Крыма и его защита.
"Они очень боятся потерять Крым. Кроме того, они пытаются удержать территорию Херсонскую. Основная их цель – удержать Крым. Сделать его для них безопасным. Это сделать так, чтобы эту территорию не мог никто захватить", – сказал Черняк.
Представитель ГУР подчеркнул, что именно поэтому оккупанты максимально будут насыщать полуостров войсками и боевой техникой.
- 19 апреля 2025 года Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется российским и Зеленский якобы это понимает.