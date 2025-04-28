ГУР: Росія боїться втратити Крим, тому посилює військову присутність там
Російська армія продовжує посилювати свої позиції в тимчасово окупованому Криму, побоюючись втрати півострова. Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.
За його словами, у відповідь на загрозу втрати півострова російська окупаційна армія збільшує кількість підрозділів та особового складу. Основною метою Росії, на думку Черняка, є забезпечення безпеки Криму та його захист.
"Вони дуже бояться втратити Крим. Крім того, вони намагаються втримати територію Херсонську. Основна їхня мета – це втримати Крим. Зробити його для них безпечним. Це зробити так, щоб цю територію не міг ніхто захопити", – сказав Черняк.
Представник ГУР наголосив, що саме тому окупанти максимально насичуватимуть півострів військами та бойовою технікою.
- 19 квітня 2025 року Bloomberg повідомляло, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною.
- 21 квітня WSJ заявляв, що у Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО.
- 23 квітня Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Того самого дня Зеленський згадав Кримську декларацію 2018 року, в якій США підтверджують відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться російським і Зеленський нібито це розуміє.