ГУР: Росія боїться втратити Крим, тому посилює військову присутність там

Крим (Ілюстративне фото: Stringer / EPA)

Російська армія продовжує посилювати свої позиції в тимчасово окупованому Криму, побоюючись втрати півострова. Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

За його словами, у відповідь на загрозу втрати півострова російська окупаційна армія збільшує кількість підрозділів та особового складу. Основною метою Росії, на думку Черняка, є забезпечення безпеки Криму та його захист.

"Вони дуже бояться втратити Крим. Крім того, вони намагаються втримати територію Херсонську. Основна їхня мета – це втримати Крим. Зробити його для них безпечним. Це зробити так, щоб цю територію не міг ніхто захопити", – сказав Черняк.

Представник ГУР наголосив, що саме тому окупанти максимально насичуватимуть півострів військами та бойовою технікою.