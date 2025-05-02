Крим масовано атакували безпілотники – відео
У ніч проти 2 травня тимчасово окупований Крим був під масованою атакою безпілотників. Вибухи чули зокрема у Севастополі, Сімферопольському та Сакському районах, де розташовані російські військові аеродроми Новофедорівка, Кача, Бельбек, Херсонес та Гвардійське. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали, гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв та проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер.
У Севастополі, за словами Развожаєва, БпЛА атакували мис Херсонес, Севастопольську бухту, Качу та Балаклаву.
О 02:59 він написав про "масовану комбіновану атаку", і що нібито збито понад 10 безпілотників.
Telegram-канал Кримський вітер повідомив, що під атакою у Севастополі також був аеродром "Бельбек".
Вибухи було чутно в районі Феодосії, Гвардійського (Сімферопольський район), Новофедорівки (Сакський район), біля Джанкоя, Армянського тощо.
У селах, що розташовані навколо аеродрому "Кача", вибуховою хвилею вибито двері та вікна у будинках. В деяких місцях виникли пожежі.
Рух автотранспорту Керченським мостом було перекрито.
Як повідомили у Міноборони РФ, протягом ночі над територією Криму було нібито збито 89 безпілотників, ще 23 нібито збили над акваторією Чорного моря.
Загалом військове відомство країни-агресорки нарахувало 121 нібито збитий або перехоплений дрон.
- 22 квітня були вибухи і пожежа на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії у Володимирській області. 23 квітня там відбулася вторинна детонація.
- 23 квітня в Єлабузькому районі Татарстану Сили оборони уразили російський завод, який виробляє до 300 БпЛА на добу.
- У ніч проти 28 квітня безпілотники атакували російський Брянськ, де розташоване одне з найбільших російських підприємств мікроелектроніки "Кремній Ел".