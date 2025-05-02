Крим масовано атакували безпілотники – відео

Під ударом були російські військові аеродроми в різних частинах півострова

Аеродром ''Бельбек'' (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 2 травня тимчасово окупований Крим був під масованою атакою безпілотників. Вибухи чули зокрема у Севастополі, Сімферопольському та Сакському районах, де розташовані російські військові аеродроми Новофедорівка, Кача, Бельбек, Херсонес та Гвардійське. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали, гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв та проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер.

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У Севастополі, за словами Развожаєва, БпЛА атакували мис Херсонес, Севастопольську бухту, Качу та Балаклаву.

О 02:59 він написав про "масовану комбіновану атаку", і що нібито збито понад 10 безпілотників.

Telegram-канал Кримський вітер повідомив, що під атакою у Севастополі також був аеродром "Бельбек".

Вибухи було чутно в районі Феодосії, Гвардійського (Сімферопольський район), Новофедорівки (Сакський район), біля Джанкоя, Армянського тощо.

У селах, що розташовані навколо аеродрому "Кача", вибуховою хвилею вибито двері та вікна у будинках. В деяких місцях виникли пожежі.

Рух автотранспорту Керченським мостом було перекрито.

Як повідомили у Міноборони РФ, протягом ночі над територією Криму було нібито збито 89 безпілотників, ще 23 нібито збили над акваторією Чорного моря.

Загалом військове відомство країни-агресорки нарахувало 121 нібито збитий або перехоплений дрон.