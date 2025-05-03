Украина уничтожила второй самолет РФ за сутки при ударе по оккупированному Крыму

Президент рассказал об операции против военных объектов на территории полуострова

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинские военные уничтожили второй российский самолет в сутки во время удара по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Блестяще было сбивание российского военного самолета с нашего морского дрона – доказательство украинских способностей. Очень точно наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет в сутки", – рассказал президент.

Также защитникам удалось уничтожить военные склады оккупантов, отметил Зеленский.

Вечером 2 мая Силы обороны в Черном море уничтожили российский самолет Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.

В ночь на 3 мая россияне жаловались на атаку беспилотников и безэкипажных катеров на Краснодарский край. Взрывы раздавались в Анапе, Тамани и Новороссийске.