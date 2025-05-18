81 годовщина депортации крымских татар. Зеленский: Крым должен быть свободным

Начальник ГУР Буданов напомнил о подполье в оккупации и демилитаризации захватчиков на полуострове

Мемориал памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, расположенный в Киеве (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

18 мая 2025 года в Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, осуществленной советской властью в 1944-м. В своем обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, как и вся Украина, временно оккупированный россиянами Крым должен быть свободным, а империи "всегда падают".

"Сегодня день, напоминающий, почему любые жестокие империи заслуживают падения. 81 год назад советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Целый народ изгнали с родной земли и бросили в путь, ставший смертным приговором для тысяч и тысяч людей, для многих семей. По меньшей мере треть крымскотатарского народа была потеряна из-за болезней, голода, истощения и издевательств", – написал Зеленский.

Он акцентировал, что это стало возможным из-за преступной тоталитарной системы и безнаказанности вождей в Москве.

Президент подчеркнул, что эта трагедия никогда не должна повториться, однако в 2014 году произошла еще одна российская оккупация Крыма: "И теперь снова тысячи семей, к сожалению, разделены. Снова нужно бороться за свободу и собственный дом".

"Уважаем память всех жертв депортации, этого геноцида крымскотатарского народа. Помним, как важно, что народ смог вернуться домой. Работаем, чтобы защитить наше независимое государство, всех наших людей, всю нашу землю", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Крым, как и вся Украина, должен быть свободным, а империи "всегда падают".

Между тем начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что во время нынешней оккупации Крыма, РФ продолжает свои репрессивные практики, ассимиляцию коренного народа и милитаризацию детей: "Население нужно кремлю только как пехота для преступной войны, а сам полуостров – как начиненная вооруженным железом военная база".

Однако, добавил он, Украина продолжает борьбу за свободу, включающую демилитаризацию Крыма, а на полуострове продолжает действовать сопротивление оккупантам.

"В Акмесджите (Историческое название Симферополя. – Ред.), Евпатории, Бахчисарае и многих городах Крыма активисты-подпольщики напомнили сегодня о преступлениях сталинизма и путинизма", – отметил Буданов.

Движение сопротивления на временно оккупированных территориях "Жовта стрічка" публикует фото того, как жители полуострова чтят память жертв депортации крымскотатарского народа: