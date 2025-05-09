"Я не думаю, что это произойдет". Дипломат США Карпентер – о признании Крыма российским

Майкл Карпентер (Фото: Евгения Мазур / LIGA.net)

Посол Майкл Карпентер не верит, что Соединенные Штаты признают Крым российским. Такое мнение бывший заместитель помощника министра обороны США, постоянный представитель США при ОБСЕ в 2021-2024 годах высказал в комментарии LIGA.net в кулуарах 17-го Киевского форума по безопасности.

На вопрос о том, позволят ли США россиянам получить то, что они хотят, или это неприемлемо для мира и мировой стабильности, Карпентер заявил, что цели Кремля не сильно изменились с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По мнению дипломата, цели РФ всегда были максималистскими. Они заключались в том, чтобы покорить и контролировать Украину. Москва стремится по сути включить Украину в сферу интересов России, если использовать тезисы российского диктатора Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"По поводу того, будут ли терпеть это США, я имею в виду, я надеюсь, что нет. Но эта администрация — по крайней мере, если верить сообщениям медиа, — купилась на предложение, которое включало бы такие вещи, как юридическое признание Крыма [российским], что стало бы отказом от более чем 100 лет внешней политики США", — сказал Карпентер, уточнив, что речь идет о том, что открытая агрессия никогда не должна повториться.

По словам посла, даже разговоры о признании Крыма российским являются отказом от этой политики.

"И это очень, очень опасно и деструктивно. Я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что будет достигнуто какое-либо соглашение, но даже тот факт, что мы обсуждаем это сегодня, является плохим признаком того, где мы сейчас находимся с точки зрения дипломатии и дискуссий о том, как выглядит урегулирование войны", – подчеркнул он.