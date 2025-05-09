"Я не думаю, что это произойдет". Дипломат США Карпентер – о признании Крыма российским
Посол Майкл Карпентер не верит, что Соединенные Штаты признают Крым российским. Такое мнение бывший заместитель помощника министра обороны США, постоянный представитель США при ОБСЕ в 2021-2024 годах высказал в комментарии LIGA.net в кулуарах 17-го Киевского форума по безопасности.
На вопрос о том, позволят ли США россиянам получить то, что они хотят, или это неприемлемо для мира и мировой стабильности, Карпентер заявил, что цели Кремля не сильно изменились с начала полномасштабного вторжения в Украину.
По мнению дипломата, цели РФ всегда были максималистскими. Они заключались в том, чтобы покорить и контролировать Украину. Москва стремится по сути включить Украину в сферу интересов России, если использовать тезисы российского диктатора Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
"По поводу того, будут ли терпеть это США, я имею в виду, я надеюсь, что нет. Но эта администрация — по крайней мере, если верить сообщениям медиа, — купилась на предложение, которое включало бы такие вещи, как юридическое признание Крыма [российским], что стало бы отказом от более чем 100 лет внешней политики США", — сказал Карпентер, уточнив, что речь идет о том, что открытая агрессия никогда не должна повториться.
По словам посла, даже разговоры о признании Крыма российским являются отказом от этой политики.
"И это очень, очень опасно и деструктивно. Я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что будет достигнуто какое-либо соглашение, но даже тот факт, что мы обсуждаем это сегодня, является плохим признаком того, где мы сейчас находимся с точки зрения дипломатии и дискуссий о том, как выглядит урегулирование войны", – подчеркнул он.
- 19 апреля 2025 года Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский вспомнил Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.