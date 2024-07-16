Для решения всех вопросов и предотвращения российского реванша в Крыму нужно будет установить национально-территориальную автономию коренного крымскотатарского народа, заявил Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса. Автономия станет юридическим механизмом для крымских татар, чтобы защитить себя и развиваться в пределах Украины, рассказал он в видеоинтервью LIGA.net.

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Джелял отметил, что его позиция по автономии полностью совпадает с позицией Меджлиса и крымскотатарского национального движения.

"Я уверен: чтобы решить все вопросы, чтобы не оставалось вообще такой щели, чтобы был определенный реванш, как это произошло в 2014 году, когда Россия как-то пытается политически объяснить, почему она имеет право на Крым. Вот чтобы всего этого не было, для Украины лучший выход – это предоставить Крыму статус национально-территориальной автономии коренного крымскотатарского народа", – заявил замглавы Меджлиса.

По его словам, о содержании такой автономии можно дискутировать, но "точно будет" одна безусловная вещь: права любого гражданина Украины, любого человека на территории такой автономии будут защищены.

Джелял отметил, что автономия – просто правовой механизм, который позволит крымскотатарскому народу защитить себя и развиваться в пределах Украины.

"Это не какая-то привилегия, это правовой механизм, чтобы коренной народ имел возможность возродиться – все. В рамках суверенного независимого украинского государства. Это юридический механизм, это не какая-то отдельная вещь и т.д. В мире очень много подобных примеров", – отметил замглавы Меджлиса.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке или в начале новости.

СПРАВКА. Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист и политик, один из более чем 200 крымчан, которых Россия осудила по сфабрикованным делам.



После 2014 года он жил на полуострове, продолжая настаивать на том, что там украинское государство, а не российское. Джелял оставался единственным представителем руководства Меджлиса на полуострове, пока в начале сентября 2021 года его не



В 2022 году подконтрольный России "Верховный Суд Крыма" приговорил Наримана Джеляла к 17 годам заключения. С осени 2023 года он находился в Минусинской тюрьме Красноярского края, которая находится в 5000 км от Крыма. Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист и политик, один из более чем 200 крымчан, которых Россия осудила по сфабрикованным делам.После 2014 года он жил на полуострове, продолжая настаивать на том, что там украинское государство, а не российское. Джелял оставался единственным представителем руководства Меджлиса на полуострове, пока в начале сентября 2021 года его не задержали по сфальсифицированным обвинениям в диверсии.В 2022 году подконтрольный России "Верховный Суд Крыма" приговорил Наримана Джеляла к 17 годам заключения. С осени 2023 года он находился в Минусинской тюрьме Красноярского края, которая находится в 5000 км от Крыма.

Во время обмена 25 июня домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей ВМС, 15 бойцов ВСУ и восемь бойцов ТрО. Тогда удалось вернуть и 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из Азовстали бойца. Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Во время продолжения этого обмена, 28 июня Украина смогла вернуть из российского плена десять пленников, среди которых был Джелял.

Замглавы Меджлиса сообщил: оккупанты угрожали в плену гражданским захваченным "отказом" Украины от обмена, чтобы они теряли надежду на освобождение.

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