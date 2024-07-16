Для решения всех вопросов и предотвращения российского реванша в Крыму нужно будет установить национально-территориальную автономию коренного крымскотатарского народа, заявил Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса. Автономия станет юридическим механизмом для крымских татар, чтобы защитить себя и развиваться в пределах Украины, рассказал он в видеоинтервью LIGA.net.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Джелял отметил, что его позиция по автономии полностью совпадает с позицией Меджлиса и крымскотатарского национального движения.

"Я уверен: чтобы решить все вопросы, чтобы не оставалось вообще такой щели, чтобы был определенный реванш, как это произошло в 2014 году, когда Россия как-то пытается политически объяснить, почему она имеет право на Крым. Вот чтобы всего этого не было, для Украины лучший выход – это предоставить Крыму статус национально-территориальной автономии коренного крымскотатарского народа", – заявил замглавы Меджлиса.

По его словам, о содержании такой автономии можно дискутировать, но "точно будет" одна безусловная вещь: права любого гражданина Украины, любого человека на территории такой автономии будут защищены.

Джелял отметил, что автономия – просто правовой механизм, который позволит крымскотатарскому народу защитить себя и развиваться в пределах Украины.

"Это не какая-то привилегия, это правовой механизм, чтобы коренной народ имел возможность возродиться – все. В рамках суверенного независимого украинского государства. Это юридический механизм, это не какая-то отдельная вещь и т.д. В мире очень много подобных примеров", – отметил замглавы Меджлиса.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке или в начале новости.

СПРАВКА.
Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, журналист и политик, один из более чем 200 крымчан, которых Россия осудила по сфабрикованным делам.

После 2014 года он жил на полуострове, продолжая настаивать на том, что там украинское государство, а не российское. Джелял оставался единственным представителем руководства Меджлиса на полуострове, пока в начале сентября 2021 года его не задержали по сфальсифицированным обвинениям в диверсии.

В 2022 году подконтрольный России "Верховный Суд Крыма" приговорил Наримана Джеляла к 17 годам заключения. С осени 2023 года он находился в Минусинской тюрьме Красноярского края, которая находится в 5000 км от Крыма.

  • Во время обмена 25 июня домой вернулись 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей ВМС, 15 бойцов ВСУ и восемь бойцов ТрО. Тогда удалось вернуть и 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из Азовстали бойца. Также из российского плена освобождены пятеро охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

  • Во время продолжения этого обмена, 28 июня Украина смогла вернуть из российского плена десять пленников, среди которых был Джелял.

  • Замглавы Меджлиса сообщил: оккупанты угрожали в плену гражданским захваченным "отказом" Украины от обмена, чтобы они теряли надежду на освобождение.

Читайте также: На обмене пленными впервые были люди омбудсмена РФ. У Лубинца и Буданова объяснили зачем

войнаКрыммеджлисавтономиянариман джелял