Для розв'язання всіх питань та запобігання російському реваншу у Криму потрібно буде встановити національно-територіальну автономію корінного кримськотатарського народу, заявив Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу. Автономія буде юридичним механізмом для кримських татар, аби захистити себе та розвиватися у межах України, розповів він у відеоінтерв'ю LIGA.net.

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Джелял зазначив, що його позиція щодо автономії повністю збігається з позицією Меджлісу та кримськотатарського національного руху.

"Я впевнений: щоб вирішити всі питання, щоб не залишалося взагалі такої щілини, щоб був певний реванш, як це відбулося у 2014 році, коли Росія якось намагається політично пояснити, чому вона має право на Крим. От щоб всього цього не було, для України найкращий вихід – це надати Криму статус національно-територіальної автономії корінного кримськотатарського народу", – заявив заступник голови Меджлісу.

За його словами, про зміст такої автономії можна дискутувати, але "точно буде" одна безумовна річ: права будь-якого громадянина України, будь-якої людини на території такої автономії будуть захищені.

Джелял зазначив, що автономія – просто правовий механізм, який надасть можливості кримськотатарському народу захистити себе та розвиватися у межах України.

"Це не якийсь привілей, це правовий механізм, щоб корінний народ мав можливість відродитися – все. В межах суверенної незалежної української держави. Це юридичний механізм, це не якась окрема річ і т.д.. У світі дуже багато подібних прикладів", – зазначив заступник голови Меджлісу.

Повністю інтерв'ю можна подивитися за посиланням або на початку новини.

ДОВІДКА. Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, журналіст і політик, один із понад 200 кримців, яких Росія засудила за сфабрикованими справами.



Після 2014 року він жив на півострові, продовжуючи наполягати на тому, що там українська держава, а не російська. Джелял залишався єдиним представником керівництва Меджлісу на півострові, поки на початку вересня 2021-го його не



У 2022 році підконтрольний Росії "Верховний Суд Криму" засудив Нарімана Джеляла до 17 років ув’язнення. З осені 2023 року він перебував у Мінусинській вʼязниці Красноярського краю, що знаходиться за 5000 км від Криму. Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, журналіст і політик, один із понад 200 кримців, яких Росія засудила за сфабрикованими справами.Після 2014 року він жив на півострові, продовжуючи наполягати на тому, що там українська держава, а не російська. Джелял залишався єдиним представником керівництва Меджлісу на півострові, поки на початку вересня 2021-го його не затримали за сфальсифікованими обвинуваченнями у диверсії.У 2022 році підконтрольний Росії "Верховний Суд Криму" засудив Нарімана Джеляла до 17 років ув’язнення. З осені 2023 року він перебував у Мінусинській вʼязниці Красноярського краю, що знаходиться за 5000 км від Криму.

Під час обміну 25 червня додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та восьмеро бійців ТрО. Тоді вдалося повернути й 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. Також із російського полону визволено п’ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Під час продовження цього обміну, 28 червня Україна змогла повернути з російського полону десятьох бранців, серед яких був Джелял.

Заступник голови Меджлісу повідомив: окупанти погрожували у полоні цивільним захопленим "відмовою" України від обміну, щоб вони втрачали надію на звільнення.

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