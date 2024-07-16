Для розв'язання всіх питань та запобігання російському реваншу у Криму потрібно буде встановити національно-територіальну автономію корінного кримськотатарського народу, заявив Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу. Автономія буде юридичним механізмом для кримських татар, аби захистити себе та розвиватися у межах України, розповів він у відеоінтерв'ю LIGA.net.

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Джелял зазначив, що його позиція щодо автономії повністю збігається з позицією Меджлісу та кримськотатарського національного руху.

"Я впевнений: щоб вирішити всі питання, щоб не залишалося взагалі такої щілини, щоб був певний реванш, як це відбулося у 2014 році, коли Росія якось намагається політично пояснити, чому вона має право на Крим. От щоб всього цього не було, для України найкращий вихід – це надати Криму статус національно-територіальної автономії корінного кримськотатарського народу", – заявив заступник голови Меджлісу.

За його словами, про зміст такої автономії можна дискутувати, але "точно буде" одна безумовна річ: права будь-якого громадянина України, будь-якої людини на території такої автономії будуть захищені.

Джелял зазначив, що автономія – просто правовий механізм, який надасть можливості кримськотатарському народу захистити себе та розвиватися у межах України.

"Це не якийсь привілей, це правовий механізм, щоб корінний народ мав можливість відродитися – все. В межах суверенної незалежної української держави. Це юридичний механізм, це не якась окрема річ і т.д.. У світі дуже багато подібних прикладів", – зазначив заступник голови Меджлісу.

Повністю інтерв'ю можна подивитися за посиланням або на початку новини.

ДОВІДКА.
Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, журналіст і політик, один із понад 200 кримців, яких Росія засудила за сфабрикованими справами. 

Після 2014 року він жив на півострові, продовжуючи наполягати на тому, що там українська держава, а не російська. Джелял залишався єдиним представником керівництва Меджлісу на півострові, поки на початку вересня 2021-го його не затримали за сфальсифікованими обвинуваченнями у диверсії.

У 2022 році підконтрольний Росії "Верховний Суд Криму" засудив Нарімана Джеляла до 17 років ув’язнення. З осені 2023 року він перебував у Мінусинській вʼязниці Красноярського краю, що знаходиться за 5000 км від Криму.

  • Під час обміну 25 червня додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників ВМС, 15 бійців ЗСУ та восьмеро бійців ТрО. Тоді вдалося повернути й 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з Азовсталі. Також із російського полону визволено п’ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

  • Під час продовження цього обміну, 28 червня Україна змогла повернути з російського полону десятьох бранців, серед яких був Джелял.

  • Заступник голови Меджлісу повідомив: окупанти погрожували у полоні цивільним захопленим "відмовою" України від обміну, щоб вони втрачали надію на звільнення.

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