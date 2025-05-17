За вибухами в Криму на складах росіян 16 травня стоять дрони СБУ – джерело

Серед окупантів, які перебували на військовому складі, ймовірно, є загиблі

Вибух (Ілюстративне фото: ukrinform)

Дрони Служби безпеки України 16 травня вразили склади боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії біля Перевального в Криму. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник серед правоохоронців.

За словами співрозмовника, у Перевальному розташовані бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. На відео, які публікували в мережі, було помітно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога.

Також, за словами мешканців тимчасово окупованого півострова, над територією самої військової частини був помітний дим, зазначив співрозмовник. Ситуація виявилася настільки серйозною, що окупаційній владі довелося перекривати рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз Перевальне.

Окрім цього, є інформація про загиблих російських військових, які перебували на складі, повідомив анонімний співрозмовник.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі" — повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Вранці 16 травня повідомлялося, що в Криму чутно вибухи. Зокрема, у Севастополі в районі аеродромів "Кача" та "Бельбек". За попередніми даними, під ударом могли бути аеродроми та склад боєприпасів.