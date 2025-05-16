Крим атакували дрони. Під ударом могли бути аеродроми та склад боєприпасів – відео

За даними очевидців, у районі 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ розпочалася пожежа

Вибух (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 16 травня тимчасово окупований Крим був під масованою атакою безпілотників. Вибухи чули зокрема у Севастополі в районі аеродромів "Кача" та "Бельбек". Про це повідомляють гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв та проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

За словами Развожаєва, приблизно о 05:31 у Севастополі пролунали два потужні вибухи. Згодом гауляйтер заявив про "роботу військових" та "збиття дронів".

Він заявив про нібито знищення шести БпЛА в повітрі над морем на великому віддаленні від берега.

Проте, як повідомляє "Крымский ветер", вибухи в Севастополі лунають у районі аеродромів "Бельбек" та "Кача".

Також вибухи нібито пролунали у районі Перевального, де дислокується 126 окрема бригада берегової оборони ЧФ Росії.

Пізніше очевидці повідомили, що там горить склад боєприпасів 126 ОББО російських окупантів.

В мережі пишуть, що у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів дорогу Сімферополь – Алушта перекрили. Водіїв просять їхати в об’їзд.

Згодом у Мінтрансі Криму підтвердили цю інформацію.

"Від селища Лозове Сімферопольського району у бік міста Алушта рух транспортних засобів обмежений", – повідомляє відомство.

Вибухи в Криму (Фото: t.me/Crimeanwind)

Крымский ветер із посиланням на очевидців пише, що з 07:00 до 07:08 вибухи також пролунали у Сімферопольському районі в селі Каштанове.

У Севастополі в районі Ялтинського кільця росіяни нібито стріляють з ЗРПК "Панцир-С1". Також періодично вибухи чутно у Бахчисараї, пише Telegram-канал.

У Міноборони РФ наразі не звітували про кількість нібито збитих безпілотників.

Згодом співрозмовник Крымского ветра повідомив, що внаслідок пожежі складу боєприпасів у Перевальному є нібито загиблі російські військовослужбовці.

ДОПОВНЕНО о 09:18. Партизанський рух "Атеш" повідомив про нібито вибухи у районі населеного пункту Перевальне на півдні Криму, зокрема на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ (в/ч 12676) та 8 окремого артилерійського полку (в/ч 12676).

За словами партизан, є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі.

Telegram-канал "Крим.Реалії" повідомив, що, ймовірно, на базі знаходяться бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також паливно-мастильних матеріалів.

База двічі зазнавала атак – 17 березня і 25 серпня 2023 року, пише Telegram-канал.