Крим атакували дрони. Під ударом могли бути аеродроми та склад боєприпасів – відео
У ніч проти 16 травня тимчасово окупований Крим був під масованою атакою безпілотників. Вибухи чули зокрема у Севастополі в районі аеродромів "Кача" та "Бельбек". Про це повідомляють гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв та проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".
За словами Развожаєва, приблизно о 05:31 у Севастополі пролунали два потужні вибухи. Згодом гауляйтер заявив про "роботу військових" та "збиття дронів".
Він заявив про нібито знищення шести БпЛА в повітрі над морем на великому віддаленні від берега.
Проте, як повідомляє "Крымский ветер", вибухи в Севастополі лунають у районі аеродромів "Бельбек" та "Кача".
Також вибухи нібито пролунали у районі Перевального, де дислокується 126 окрема бригада берегової оборони ЧФ Росії.
Пізніше очевидці повідомили, що там горить склад боєприпасів 126 ОББО російських окупантів.
В мережі пишуть, що у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів дорогу Сімферополь – Алушта перекрили. Водіїв просять їхати в об’їзд.
Згодом у Мінтрансі Криму підтвердили цю інформацію.
"Від селища Лозове Сімферопольського району у бік міста Алушта рух транспортних засобів обмежений", – повідомляє відомство.
Крымский ветер із посиланням на очевидців пише, що з 07:00 до 07:08 вибухи також пролунали у Сімферопольському районі в селі Каштанове.
У Севастополі в районі Ялтинського кільця росіяни нібито стріляють з ЗРПК "Панцир-С1". Також періодично вибухи чутно у Бахчисараї, пише Telegram-канал.
У Міноборони РФ наразі не звітували про кількість нібито збитих безпілотників.
Згодом співрозмовник Крымского ветра повідомив, що внаслідок пожежі складу боєприпасів у Перевальному є нібито загиблі російські військовослужбовці.
ДОПОВНЕНО о 09:18. Партизанський рух "Атеш" повідомив про нібито вибухи у районі населеного пункту Перевальне на півдні Криму, зокрема на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ (в/ч 12676) та 8 окремого артилерійського полку (в/ч 12676).
За словами партизан, є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі.
Telegram-канал "Крим.Реалії" повідомив, що, ймовірно, на базі знаходяться бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також паливно-мастильних матеріалів.
База двічі зазнавала атак – 17 березня і 25 серпня 2023 року, пише Telegram-канал.
- 2 травня Крим був під масованою атакою безпілотників. Вибухи чули зокрема у Севастополі, Сімферопольському та Сакському районах, де розташовані російські військові аеродроми "Новофедорівка", "Кача", "Бельбек", "Херсонес" і "Гвардійське".
- 3 травня президент Зеленський повідомив, що українські військові знищили другий російський літак за добу під час удару по Криму.