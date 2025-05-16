Крым атаковали дроны. Под ударом могли быть аэродромы и склад боеприпасов – видео

По данным очевидцев, в районе 126-й отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ начался пожар

Взрыв (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 16 мая временно оккупированный Крым был под массированной атакой беспилотников. Взрывы слышали в Севастополе в районе аэродромов Кача и Бельбек. Об этом сообщает гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев и проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

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По словам Развожаева, примерно в 05:31 в Севастополе раздались два мощных взрыва. Впоследствии гауляйтер заявил о "работе военных" и "сбивании дронов".

Он заявил о якобы уничтожении шести БпЛА в воздухе над морем на большом удалении от берега.

Однако, как сообщает "Крымский ветер", взрывы в Севастополе раздаются в районе аэродромов Бельбек и Кача.

Также взрывы якобы прогремели в районе Перевального, где дислоцируется 126 отдельная бригада береговой обороны ЧФ России.

Позже очевидцы сообщили, что там горит склад боеприпасов 126 ОББО российских оккупантов.

В сети пишут, что в связи с пожаром на складе боеприпасов дорогу Симферополь – Алушта перекрыли. Водителей просят ехать в объезд.

Затем в Минтрансе Крыма подтвердили эту информацию.

"От поселка Лозовое Симферопольского района в сторону города Алушта движение транспортных средств ограничено", – сообщает ведомство.

Взрывы в Крыму (Фото: t.me/Crimeanwind)

Крымский ветер со ссылкой на очевидцев пишет, что с 07:00 до 07:08 взрывы также прогремели в Симферопольском районе в селе Каштановое.

В Севастополе в районе Ялтинского кольца россияне якобы стреляют из ЗРПК "Панцирь-С1". Также периодически взрывы слышны в Бахчисарае, пишет Telegram-канал.

В Минобороны РФ пока не отчитывались о количестве якобы сбитых беспилотников.

Впоследствии собеседник Крымского ветра сообщил, что в результате пожара склада боеприпасов в Перевальном якобы погибли российские военнослужащие.

ДОПОЛНЕНО в 09:18. Партизанское движение "Атеш" сообщило о якобы взрывах в районе населенного пункта Перевальное на юге Крыма, в том числе на военной базе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота РФ (в/ч 12676) и 8 отдельного артиллерийского полка (в/7).

По словам партизан, есть сведения о погибших военных, которые находились на дежурстве на складе.

Telegram-канал "Крым.Реалии" сообщил, что, вероятно, на базе находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также горюче-смазочных материалов.

База дважды подвергалась атакам – 17 марта и 25 августа 2023 года, пишет Telegram-канал.