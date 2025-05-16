Крым атаковали дроны. Под ударом могли быть аэродромы и склад боеприпасов – видео
В ночь на 16 мая временно оккупированный Крым был под массированной атакой беспилотников. Взрывы слышали в Севастополе в районе аэродромов Кача и Бельбек. Об этом сообщает гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев и проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".
По словам Развожаева, примерно в 05:31 в Севастополе раздались два мощных взрыва. Впоследствии гауляйтер заявил о "работе военных" и "сбивании дронов".
Он заявил о якобы уничтожении шести БпЛА в воздухе над морем на большом удалении от берега.
Однако, как сообщает "Крымский ветер", взрывы в Севастополе раздаются в районе аэродромов Бельбек и Кача.
Также взрывы якобы прогремели в районе Перевального, где дислоцируется 126 отдельная бригада береговой обороны ЧФ России.
Позже очевидцы сообщили, что там горит склад боеприпасов 126 ОББО российских оккупантов.
В сети пишут, что в связи с пожаром на складе боеприпасов дорогу Симферополь – Алушта перекрыли. Водителей просят ехать в объезд.
Затем в Минтрансе Крыма подтвердили эту информацию.
"От поселка Лозовое Симферопольского района в сторону города Алушта движение транспортных средств ограничено", – сообщает ведомство.
Крымский ветер со ссылкой на очевидцев пишет, что с 07:00 до 07:08 взрывы также прогремели в Симферопольском районе в селе Каштановое.
В Севастополе в районе Ялтинского кольца россияне якобы стреляют из ЗРПК "Панцирь-С1". Также периодически взрывы слышны в Бахчисарае, пишет Telegram-канал.
В Минобороны РФ пока не отчитывались о количестве якобы сбитых беспилотников.
Впоследствии собеседник Крымского ветра сообщил, что в результате пожара склада боеприпасов в Перевальном якобы погибли российские военнослужащие.
ДОПОЛНЕНО в 09:18. Партизанское движение "Атеш" сообщило о якобы взрывах в районе населенного пункта Перевальное на юге Крыма, в том числе на военной базе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота РФ (в/ч 12676) и 8 отдельного артиллерийского полка (в/7).
По словам партизан, есть сведения о погибших военных, которые находились на дежурстве на складе.
Telegram-канал "Крым.Реалии" сообщил, что, вероятно, на базе находятся боксы для хранения военной техники и вооружения, а также горюче-смазочных материалов.
База дважды подвергалась атакам – 17 марта и 25 августа 2023 года, пишет Telegram-канал.
- 2 мая Крым был под массированной атакой беспилотников. Взрывы слышали в Севастополе, Симферопольском и Сакском районах, где расположены российские военные аэродромы Новофедоровка, Кача, Бельбек, Херсонес и Гвардейское.
- 3 мая президент Зеленский сообщил, что украинские военные уничтожили второй российский самолет за сутки во время удара по Крыму.