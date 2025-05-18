Команду Трампа поінформували про нереалістичні вимоги Росії у Стамбулі

Президент Зеленський зауважив, що Україна послідовно підтримує всі пропозиції Штатів та веде конструктивний діалог задля досягнення миру

Зустріч представників України та США у Римі (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Президент Володимир Зеленський поінформував віцепрезидента США Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо про нереалістичні умови для встановлення перемир'я, котрі Росія висунула під час переговорів у Стамбулі. Про перебіг зустрічі у Римі повідомляє Офіс президента України.

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"Президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень", – йдеться у публікації.

Також Зеленський розповів американським партнерам про те, як Москва порушувала перемир'я, яке сама ж запропонувала. Президент наголосив: така поведінка говорить про те, що "у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню".

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Водночас президент наголосив, що Україна послідовно підтримує всі пропозиції Штатів та веде конструктивний діалог задля досягнення справедливого й тривалого миру.

Під час зустрічі політики детально обговорили позицію кожної зі сторін та подальші кроки, котрі можуть змінити ситуацію – зокрема "сильні санкції" проти РФ.

Окрім цього, Зеленський розповів Венсу та Рубіо про актуальну ситуацію на фронті.

Під час цієї ж зустрічі президент України розповів, що надіслав своєму американському колезі Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці між двома країнами.