Команду Трампа поінформували про нереалістичні вимоги Росії у Стамбулі
Президент Володимир Зеленський поінформував віцепрезидента США Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо про нереалістичні умови для встановлення перемир'я, котрі Росія висунула під час переговорів у Стамбулі. Про перебіг зустрічі у Римі повідомляє Офіс президента України.
"Президент поінформував про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія, для встановлення тривалого припинення вогню. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення жодних рішень", – йдеться у публікації.
Також Зеленський розповів американським партнерам про те, як Москва порушувала перемир'я, яке сама ж запропонувала. Президент наголосив: така поведінка говорить про те, що "у Москві не мають жодних намірів закінчувати війну, і саме тому потрібен тиск, який примусить Росію погодитися на повне, безумовне припинення вогню".
Водночас президент наголосив, що Україна послідовно підтримує всі пропозиції Штатів та веде конструктивний діалог задля досягнення справедливого й тривалого миру.
Під час зустрічі політики детально обговорили позицію кожної зі сторін та подальші кроки, котрі можуть змінити ситуацію – зокрема "сильні санкції" проти РФ.
Окрім цього, Зеленський розповів Венсу та Рубіо про актуальну ситуацію на фронті.
Під час цієї ж зустрічі президент України розповів, що надіслав своєму американському колезі Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці між двома країнами.
16 травня речник МЗС Тихий повідомив, що російська делегація озвучувала неприпустимі для України речі під час переговорів. Водночас він не став уточнювати, що саме казали окупанти.
Західні медіа з посиланням на українські дипломатичні джерела повідомляли про чергові нереалістичні вимоги РФ: зокрема, Москва хотіла, аби Україна вивела свої війська зі своїх же територій.
- 17 травня Трамп повідомив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня, й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським та партнерами з НАТО.