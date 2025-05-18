Вперше після суперечки у Білому домі Зеленський зустрівся з Венсом у Ватикані
У Ватикані голова української держави Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом уперше після суперечки політиків у Білому домі у лютому. Про нову зустріч повідомляє Суспільне.
На заході також був присутній державний секретар Штатів Марко Рубіо.
Зустріч представників України та США тривала орієнтовно 40 хвилин та завершилась близько 16:20. Деталі розмови поки не повідомляються.
Це перша зустріч Зеленського та Венса після того, як голова української держави посперечався з віцепрезидентом та очільником США Дональдом Трампом у Білому домі у лютому. Раніше, на полях похорону попереднього папи Франциска 26 квітня, відбулась перша зустріч Зеленського і Трампа після того конфлікту в Овальному кабінеті.
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