Вперше після суперечки у Білому домі Зеленський зустрівся з Венсом у Ватикані

На заході був присутній і держсекретар Рубіо

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У Ватикані голова української держави Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом уперше після суперечки політиків у Білому домі у лютому. Про нову зустріч повідомляє Суспільне.

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На заході також був присутній державний секретар Штатів Марко Рубіо.

Зустріч представників України та США тривала орієнтовно 40 хвилин та завершилась близько 16:20. Деталі розмови поки не повідомляються.

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Це перша зустріч Зеленського та Венса після того, як голова української держави посперечався з віцепрезидентом та очільником США Дональдом Трампом у Білому домі у лютому. Раніше, на полях похорону попереднього папи Франциска 26 квітня, відбулась перша зустріч Зеленського і Трампа після того конфлікту в Овальному кабінеті.

Зеленський та Венс брали участь в інавгураційній месі нового понтифіка Лева XIV, під час урочистостей політики, усміхаючись, потиснули одне одному руки.