Рубіо передав Лаврову "рішуче послання" від Трампа щодо закінчення війни
Державний секретар США Марко Рубіо передав очільнику кремлівської дипломатії Сергію Лаврову "рішуче послання" президента Дональда Трампа стосовно відданості Штатів до тривалого припинення війни РФ проти України. Про телефонну розмову Рубіо та Лаврова повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.
Під час дзвінка Рубіо привітав домовленість про обмін полоненими між Україною та РФ, досягнуту під час переговорів у Стамбулі, а також "передав рішуче послання президента Трампа: Сполучені Штати віддані досягненню тривалого припинення російсько-української війни".
"Запропонований США всеосяжний мирний план окреслює найкращий шлях вперед. Держсекретар наголосив на заклику президента Трампа до негайного припинення вогню та припинення насильства", – йдеться у повідомленні.
Російське Міністерство закордонних справ у своїй заяві вказує, що розмова між Рубіо та Лавровим відбулась за ініціативою Вашингтона. США не уточнюють, хто саме був ініціатором дзвінка.
У російській версії вказується, що Рубіо "підкреслив готовність Вашингтона і надалі сприяти пошукам врегулювання" у війні, але не згадується про "рішуче послання" від Трампа.
16 травня Трамп повідомив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.
- 17 травня президент США заявив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським та партнерами по НАТО.