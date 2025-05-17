Рубіо передав Лаврову "рішуче послання" від Трампа щодо закінчення війни

Москва каже, що ініціатором розмови був Вашингтон. У Держдепі не уточнюють

Марко Рубіо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо передав очільнику кремлівської дипломатії Сергію Лаврову "рішуче послання" президента Дональда Трампа стосовно відданості Штатів до тривалого припинення війни РФ проти України. Про телефонну розмову Рубіо та Лаврова повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Під час дзвінка Рубіо привітав домовленість про обмін полоненими між Україною та РФ, досягнуту під час переговорів у Стамбулі, а також "передав рішуче послання президента Трампа: Сполучені Штати віддані досягненню тривалого припинення російсько-української війни".

"Запропонований США всеосяжний мирний план окреслює найкращий шлях вперед. Держсекретар наголосив на заклику президента Трампа до негайного припинення вогню та припинення насильства", – йдеться у повідомленні.

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Російське Міністерство закордонних справ у своїй заяві вказує, що розмова між Рубіо та Лавровим відбулась за ініціативою Вашингтона. США не уточнюють, хто саме був ініціатором дзвінка.

У російській версії вказується, що Рубіо "підкреслив готовність Вашингтона і надалі сприяти пошукам врегулювання" у війні, але не згадується про "рішуче послання" від Трампа.