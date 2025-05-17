Рубио передал Лаврову "решительное послание" от Трампа об окончании войны
Марко Рубио (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио передал главе кремлевской дипломатии Сергею Лаврову "решительное послание" президента Дональда Трампа относительно приверженности Штатов длительному прекращению войны РФ против Украины. О телефонном разговоре Рубио и Лаврова сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Во время звонка Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными между Украиной и РФ, достигнутую при переговорах в Стамбуле, а также "передал решительное послание президента Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению длительного прекращения российско-украинской войны".

"Предложенный США всеобъемлющий мирный план определяет лучший путь вперед. Госсекретарь подчеркнул призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и прекращению насилия", – говорится в сообщении.

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Российское Министерство иностранных дел в своем заявлении указывает, что разговор между Рубио и Лавровым состоялся по инициативе Вашингтона. США не уточняют, кто именно был инициатором звонка.

В российской версии указывается, что Рубио "подчеркнул готовность Вашингтона и дальше содействовать поискам урегулирования" в войне, но не упоминается о "решительном послании" от Трампа.

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