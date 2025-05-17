Рубио передал Лаврову "решительное послание" от Трампа об окончании войны
Государственный секретарь США Марко Рубио передал главе кремлевской дипломатии Сергею Лаврову "решительное послание" президента Дональда Трампа относительно приверженности Штатов длительному прекращению войны РФ против Украины. О телефонном разговоре Рубио и Лаврова сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Во время звонка Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными между Украиной и РФ, достигнутую при переговорах в Стамбуле, а также "передал решительное послание президента Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению длительного прекращения российско-украинской войны".
"Предложенный США всеобъемлющий мирный план определяет лучший путь вперед. Госсекретарь подчеркнул призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и прекращению насилия", – говорится в сообщении.
Российское Министерство иностранных дел в своем заявлении указывает, что разговор между Рубио и Лавровым состоялся по инициативе Вашингтона. США не уточняют, кто именно был инициатором звонка.
В российской версии указывается, что Рубио "подчеркнул готовность Вашингтона и дальше содействовать поискам урегулирования" в войне, но не упоминается о "решительном послании" от Трампа.
16 мая Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также вновь подчеркнул, что им нужно встретиться.
- 17 мая президент США заявил, что надеется на установление перемирия 19 мая и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами по НАТО.