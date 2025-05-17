Путин использовал встречу в Стамбуле для отсрочки введения новых санкций – Сибига

Украина призвала мир не разрешить Москве использовать переговоры как оправдание для продолжения войны

Андрей Сибига (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

С точки зрения России, диктатор Владимир Путин использовал встречу в Стамбуле, в том числе, чтобы отсрочить санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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По его словам, результаты "интенсивной дипломатии на этой неделе" можно рассматривать с трех точек зрения – украинской, российской и глобальной.

Сибига отметил, что с точки зрения Украины, Киев подтвердил свою преданность миру и договорился о возвращении 1000 человек в рамках обмена.

"С российской точки зрения Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается казаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что с глобальной точки зрения есть лишь один реальный показатель готовности Москвы остановить войну – согласие диктатора на безусловное, полное и продолжительное перемирие. Сибига отметил, что мир "не может позволить России использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии".

"Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Price cap [англ. предельная цена/потолок цен] на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров", – рассказал украинский чиновник.

Министр отметил, что такое экономическое давление на РФ должно происходить синхронно с шагами по укреплению Украины – "дополнительными пакетами сдерживания, противовоздушной обороной, инвестициями в оборонно-промышленный комплекс".

"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на полное и длительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс. Каждый день отказа должен вести к усилению давления", – подытожил Сибига.