Путин использовал встречу в Стамбуле для отсрочки введения новых санкций – Сибига
С точки зрения России, диктатор Владимир Путин использовал встречу в Стамбуле, в том числе, чтобы отсрочить санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, результаты "интенсивной дипломатии на этой неделе" можно рассматривать с трех точек зрения – украинской, российской и глобальной.
Сибига отметил, что с точки зрения Украины, Киев подтвердил свою преданность миру и договорился о возвращении 1000 человек в рамках обмена.
"С российской точки зрения Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается казаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну", – подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что с глобальной точки зрения есть лишь один реальный показатель готовности Москвы остановить войну – согласие диктатора на безусловное, полное и продолжительное перемирие. Сибига отметил, что мир "не может позволить России использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии".
"Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Price cap [англ. предельная цена/потолок цен] на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров", – рассказал украинский чиновник.
Министр отметил, что такое экономическое давление на РФ должно происходить синхронно с шагами по укреплению Украины – "дополнительными пакетами сдерживания, противовоздушной обороной, инвестициями в оборонно-промышленный комплекс".
"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на полное и длительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс. Каждый день отказа должен вести к усилению давления", – подытожил Сибига.
По результатам встречи в Киеве 10 мая европейские партнеры заявляли, что их совместные с США санкции против России будут сразу после 12 мая, если Москва не пойдет на перемирие. В то же время впоследствии этот дедлайн был перенесен на "ближайшие дни", очевидно, в ожидании переговоров в Турции.
- 16 мая немецкий канцлер Мерц сообщил, что 17-й пакет санкций против России может быть принят уже 20 мая.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляен заявила о необходимости усиления санкционного давления на Россию, поскольку Путин не явился на переговоры, которые сам и предлагал, и не стремится к миру.
Зеленский призвал фон дер Ляен и руководителя Евросовета Кошту к увеличению давления на Москву, если та не согласится на прекращение огня, и назвал ключевые экономики РФ, против которых следует применить следующий пакет санкций – банки, нефть, энергетика, металлургия и теневой флот.