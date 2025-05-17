Путін використав зустріч у Стамбулі для відтермінування введення нових санкцій – Сибіга

Україна закликала світ не дозволити Москві використати переговори як виправдання для продовження війни

Андрій Сибіга (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

З точки зору Росії, диктатор Володимир Путін використав зустріч у Стамбулі, у тому числі, аби відтермінувати санкції проти Москви, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, результати "інтенсивної дипломатії цього тижня" можна розглядати з трьох точок зору – української, російської та глобальної.

Сибіга зазначив, що з погляду України, Київ підтвердив свою відданість миру та домовився про повернення 1000 людей у межах обміну.

"З російської точки зору, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну", – наголосив очільник МЗС.

Він додав, що з глобальної точки зору є лише один реальний показник готовності Москви зупинити війну – згода диктатора на безумовне, повне та тривале перемир'я. Сибіга зауважив, що світ "не може дозволити Росії використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії".

"Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Price cap [англ. гранична ціна/стеля цін] на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів", – розповів український посадовець.

Міністр зауважив, що такий економічний тиск на РФ має відбуватись синхронно з кроками стосовно зміцнення України – "додатковими пакетами стримування, протиповітряною обороною, інвестиціями в оборонно-промисловий комплекс".

"Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. Кожен день відмови має вести до посилення тиску", – підсумував Сибіга.