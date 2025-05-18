"Сенат зрештою ухвалить рішення". Рубіо заявив про неминучість санкцій проти Росії

Держсекретар США заявив, що Вашингтон протягом шести-семи тижнів попереджав Росію про наслідки у разі відсутності прогресу у переговорах про мир

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Американський Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові санкції проти Росії, якщо у переговорах про завершення війни через Москву не буде досягнуто прогресу. Про це в інтерв'ю CBS News заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Він зауважив, що російську сторону протягом шести-семи тижнів попереджали: якщо переговори про мир не просуватимуться, в Сенаті з’явиться близько 80 співавторів законопроєкту про санкції.

За словами Рубіо, раніше адміністрація президента Дональда Трампа просила Сенат дати їй час, щоб подивитися на наміри РФ.

"Сенат зрештою ухвалить рішення. Раніше ми просили трохи часу, щоб спробувати домовитися <...> Ми очікуємо, що коли все буде готово, буде близько 80 співавторів у Сенаті. Це процес, який ми не можемо зупинити. І це – просто факт, про який ми попереджали росіян уже кілька тижнів", – сказав держсекретар США.