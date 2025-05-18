"Сенат в конце концов примет решение". Рубио заявил о неизбежности санкций против России

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон в течение шести-семи недель предупреждал Россию о последствиях при отсутствии прогресса в переговорах о мире

Марко Рубио (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Американский Сенат примет законопроект о дополнительных санкциях против России, если в переговорах о завершении войны через Москву не будет достигнут прогресс. Об этом в интервью CBS News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что российская сторона в течение шести-семи недель предупреждала: если переговоры о мире не будут продвигаться, в Сенате появится около 80 соавторов законопроекта о санкциях.

По словам Рубио, ранее администрация президента Дональда Трампа просила Сенат дать ей время, чтобы посмотреть на намерения РФ.

"Сенат в конце концов примет решение. Раньше мы просили немного времени, чтобы попытаться договориться <...> Мы ожидаем, что когда все будет готово, будет около 80 соавторов в Сенате. Это процесс, который мы не можем остановить. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян уже несколько недель", – сказал госсекретарь США.