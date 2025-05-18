"Сенат в конце концов примет решение". Рубио заявил о неизбежности санкций против России
Американский Сенат примет законопроект о дополнительных санкциях против России, если в переговорах о завершении войны через Москву не будет достигнут прогресс. Об этом в интервью CBS News заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он отметил, что российская сторона в течение шести-семи недель предупреждала: если переговоры о мире не будут продвигаться, в Сенате появится около 80 соавторов законопроекта о санкциях.
По словам Рубио, ранее администрация президента Дональда Трампа просила Сенат дать ей время, чтобы посмотреть на намерения РФ.
"Сенат в конце концов примет решение. Раньше мы просили немного времени, чтобы попытаться договориться <...> Мы ожидаем, что когда все будет готово, будет около 80 соавторов в Сенате. Это процесс, который мы не можем остановить. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян уже несколько недель", – сказал госсекретарь США.
- По результатам встречи в Киеве 10 мая европейские партнеры заявляли, что их совместные с США санкции против России будут сразу после 12 мая, если Москва не пойдет на перемирие.
- 16 мая немецкий канцлер Мерц сообщил, что 17-й пакет санкций против России может быть принят уже 20 мая.
- Президент Зеленский призвал фон дер Ляйен и президента Евросовета Цену к увеличению давления на Москву, если та не согласится на прекращение огня, и назвал ключевые экономики РФ, против которых следует применить следующий пакет санкций – банки, нефть, энергетика, металлургия и теневой флот.