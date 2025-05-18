Рубіо: Розмова між Трампом і Путіним – єдине, що може вивести переговори з глухого кута
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що тільки пряма розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним здатна вивести переговори між Росією та Україною з глухого кута. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.
За словами Рубіо, Трамп хотів би якомога скоріше зустрітися з Путіним.
"Зрештою, єдине, що може розв’язати цей глухий кут – це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", – сказав держсекретар США.
Він наголосив, що дата й місце зустрічі ще невідомі, але робота з її підготовки триває.
"Думаю, російська сторона також висловила готовність. Тепер питання у тому, щоб усіх зібрати та вирішити де, коли й про що буде зустріч", – підсумував Рубіо.
- 16 травня 2025 року Трамп повідомив, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни, а також знову наголосив, що їм потрібно зустрітися.
- 17 травня президент США заявив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським і партнерами по НАТО.