Рубіо: Розмова між Трампом і Путіним – єдине, що може вивести переговори з глухого кута

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що тільки пряма розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним здатна вивести переговори між Росією та Україною з глухого кута. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

За словами Рубіо, Трамп хотів би якомога скоріше зустрітися з Путіним.

"Зрештою, єдине, що може розв’язати цей глухий кут – це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", – сказав держсекретар США.

Він наголосив, що дата й місце зустрічі ще невідомі, але робота з її підготовки триває.

"Думаю, російська сторона також висловила готовність. Тепер питання у тому, щоб усіх зібрати та вирішити де, коли й про що буде зустріч", – підсумував Рубіо.