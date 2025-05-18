Рубио: Разговор Трампа с Путиным – единственное, что может вывести переговоры из тупика

Марко Рубио (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что только прямой разговор между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным способен вывести переговоры между Россией и Украиной из тупика.

По словам Рубио, Трамп хотел бы поскорее встретиться с Путиным.

"В конце концов, единственное, что может решить этот тупик – это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", – сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что дата и место встречи еще неизвестны, но работа по ее подготовке ведется.

"Думаю, российская сторона также выразила готовность. Теперь вопрос состоит в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", – подытожил Рубио.