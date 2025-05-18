Рубио: Разговор Трампа с Путиным – единственное, что может вывести переговоры из тупика
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что только прямой разговор между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным способен вывести переговоры между Россией и Украиной из тупика.
По словам Рубио, Трамп хотел бы поскорее встретиться с Путиным.
"В конце концов, единственное, что может решить этот тупик – это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", – сказал госсекретарь США.
Он подчеркнул, что дата и место встречи еще неизвестны, но работа по ее подготовке ведется.
"Думаю, российская сторона также выразила готовность. Теперь вопрос состоит в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", – подытожил Рубио.
- 16 мая 2025 года Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение войны, а также вновь подчеркнул, что им нужно встретиться.
- 17 мая президент США заявил, что надеется на установление перемирия 19 мая и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами по НАТО.