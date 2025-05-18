Впервые после спора в Белом доме Зеленский встретился с Венсом в Ватикане
В Ватикане глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Венсом впервые после спора политиков в Белом доме в феврале. О новой встрече сообщает Общественное.
На мероприятии также присутствовал государственный секретарь Штатов Марк Рубио.
Встреча представителей Украины и США продолжалась ориентировочно 40 минут и завершилась около 16:20. Детали разговора пока не сообщаются.
Это первая встреча Зеленского и Венса после того, как глава украинского государства поспорил с вице-президентом и главой США Дональдом Трампом в Белом доме в феврале. Ранее, на полях похорон предыдущего папы Франциска 26 апреля, состоялась первая встреча Зеленского и Трампа после того конфликта в Овальном кабинете .
Зеленский и Вэнс участвовали в инаугурационной мессе нового понтифика Льва XIV, во время торжеств политики, улыбаясь, пожали друг другу руки.
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