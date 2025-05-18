Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки в Ватикане – впервые после ссоры в Белом доме

В сети разлетелось фото украинского президента и американского вице-президента, которые улыбаются и пожимают руки

Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс (Фото: Clash Report)

Президент Владимир Зеленский впервые после скандала в Овальном кабинете встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Ватикане во время церемонии инаугурации папы римского Льва XIV. Политики, улыбаясь, пожали друг другу руки, на что обратили внимание мировые медиа, в частности Independent.

На церемонии интронизации был Зеленский с первой леди Еленой. Также были замечены министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Вэнс, принявший католичество и ранее имевший споры с покойным папой Франциском из-за жесткой иммиграционной политики администрации Дональда Трампа, возглавил американскую делегацию вместе с государственным секретарем Марко Рубио, также католиком.

Перед началом мессы Зеленский и Вэнс обменялись приветствиями, пожали друг другу руки и улыбнулись. Это произошло через несколько месяцев после ссоры в Белом доме, во время которой американский вице-президент обвинил украинского президента в неблагодарности за поддержку США.

На фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан переговорной площадкой для следующей встречи двух стран.

В воскресенье, 18 мая, в Ватикане прошла интронизационная месса. Папа Лев XIV официально сошел на престол. Он также упомянул в своей речи Украину и анонсировал переговоры о справедливом мире.