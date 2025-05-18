Зеленський та Венс потиснули один одному руки у Ватикані – вперше після сварки у Білому домі

Володимир Зеленський та Джей Ді Венс (Фото: Clash Report)

Президент Володимир Зеленський уперше після скандалу в Овальному кабінеті зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом у Ватикані під час церемонії інавгурації папи римського Лева XIV. Політики, посміхаючись, потиснули один одному руки, на що звернули увагу світові медіа, зокрема Independent.

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На церемонії інтронізації був Зеленський з першою леді Оленою. Також було помічено міністра закордонних справ Андрія Сибігу та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Венс, який прийняв католицтво і раніше мав суперечки з покійним папою Франциском через жорстку імміграційну політику адміністрації Дональда Трампа, очолив американську делегацію разом із державним секретарем Марко Рубіо, також католиком.

Перед початком меси Зеленський і Венс обмінялися привітаннями, потисли одне одному руки та усміхнулися. Це сталося за кілька місяців після сварки у Білому домі, під час якої американський віцепрезидент звинуватив українського президента в невдячності за підтримку США.

На тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан переговорним майданчиком для наступної зустрічі двох країн.

У неділю, 18 травня, у Ватикані відбулася інтронізаційна меса. Папа Лев XIV офіційно зійшов на престол. Він також згадав у своїй промові Україну та анонсував переговори про справедливий мир.