Зеленський та Венс потиснули один одному руки у Ватикані – вперше після сварки у Білому домі
Президент Володимир Зеленський уперше після скандалу в Овальному кабінеті зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом у Ватикані під час церемонії інавгурації папи римського Лева XIV. Політики, посміхаючись, потиснули один одному руки, на що звернули увагу світові медіа, зокрема Independent.
На церемонії інтронізації був Зеленський з першою леді Оленою. Також було помічено міністра закордонних справ Андрія Сибігу та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Венс, який прийняв католицтво і раніше мав суперечки з покійним папою Франциском через жорстку імміграційну політику адміністрації Дональда Трампа, очолив американську делегацію разом із державним секретарем Марко Рубіо, також католиком.
Перед початком меси Зеленський і Венс обмінялися привітаннями, потисли одне одному руки та усміхнулися. Це сталося за кілька місяців після сварки у Білому домі, під час якої американський віцепрезидент звинуватив українського президента в невдячності за підтримку США.
- На тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан переговорним майданчиком для наступної зустрічі двох країн.
- У неділю, 18 травня, у Ватикані відбулася інтронізаційна меса. Папа Лев XIV офіційно зійшов на престол. Він також згадав у своїй промові Україну та анонсував переговори про справедливий мир.