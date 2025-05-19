Сибига озвучил разницу между Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле

Глава МИД подчеркнул, что давление на Кремль должно быть усилено

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Стамбульская встреча осветила "поразительную" разницу между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, переговоры 15–16 мая показали, что Украина смотрит в будущее. Страна сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать реальный мирный процесс.

Россия наоборот полностью сосредоточена на прошлом, отметил глава МИД. Кремль отвергает прекращение огня, но постоянно говорит о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвинуть те же "абсурдные требования", что и три года назад.

"Это еще одна причина, почему давление на Россию должно быть усилено. Москва теперь должна осознать последствия препятствования мирному процессу", – резюмировал Сибига.