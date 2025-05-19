Сибига озвучил разницу между Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле
Стамбульская встреча осветила "поразительную" разницу между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, переговоры 15–16 мая показали, что Украина смотрит в будущее. Страна сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать реальный мирный процесс.
Россия наоборот полностью сосредоточена на прошлом, отметил глава МИД. Кремль отвергает прекращение огня, но постоянно говорит о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвинуть те же "абсурдные требования", что и три года назад.
"Это еще одна причина, почему давление на Россию должно быть усилено. Москва теперь должна осознать последствия препятствования мирному процессу", – резюмировал Сибига.
- 16 мая 2025 г. в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершать войну.
- Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.
- Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.