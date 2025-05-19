Сибіга озвучив різницю між Україною та Росією на перемовинах у Стамбулі
Стамбульська зустріч висвітлила "разючу" різницю між Росією та Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За його словами, переговори 15-16 травня показали, що Україна дивиться в майбутнє. Країна зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес.
Росія ж навпаки повністю зосереджена на минулому, зазначив голова МЗС. Кремль відкидає припинення вогню, а натомість постійно говорить про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висунути ті ж "абсурдні вимоги", що й три роки тому.
"Це ще одна причина, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва тепер повинна усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу", – резюмував Сибіга.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася. Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. За його словами, тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.
- Очільник делегації РФ, радник диктатора Володимир Мединський заявив, що Москва загалом задоволена переговорами.
- Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.