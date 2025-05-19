Сибіга озвучив різницю між Україною та Росією на перемовинах у Стамбулі

Очільник МЗС підкреслив, що тиск на Кремль має бути посилений

Андрій Сібіга (Фото: МЗС)

Стамбульська зустріч висвітлила "разючу" різницю між Росією та Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, переговори 15-16 травня показали, що Україна дивиться в майбутнє. Країна зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес.

Росія ж навпаки повністю зосереджена на минулому, зазначив голова МЗС. Кремль відкидає припинення вогню, а натомість постійно говорить про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висунути ті ж "абсурдні вимоги", що й три роки тому.

"Це ще одна причина, чому тиск на Росію має бути посилений. Москва тепер повинна усвідомити наслідки перешкоджання мирному процесу", – резюмував Сибіга.