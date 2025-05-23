Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів – проєкт "Хочу к своим"

Раніше президент підтвердив, що Україна додає до обмінів полоненими російських диверсантів і колаборантів

Москва (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У п’ятницю, 23 травня, у межах масштабного обміну Україна передала Росії 70 колаборантів. Про це повідомив державний проєкт "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими за підтримки Головного управління розвідки, Служби безпеки України та омбудсмана.

Відомо, що 70 колаборантів виїхали до РФ із паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників, які роками незаконно утримувалися російською владою.

Профілі 31 колаборанта, які цього дня залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" із поміткою "Виїхав чи виїхала".

Раніше президент Володимир Зеленський, коментуючи перший етап масштабного обміну за формулою 1000 на 1000, сказав, що Україна додає до обмінів полоненими російських диверсантів і колаборантів.

"Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів", – заявив глава держави.

ДОВІДКА. "Хочу к своим" – проєкт, створений для оприлюднення інформації про притягнутих до кримінальної відповідальності агентів, зрадників та колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Публікація інформації здійснюється за добровільної згоди засуджених, що бажають виїхати у РФ за умови повернення українців із російської неволі. Проєкт запрацював влітку 2024 року.