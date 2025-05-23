Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов – проект "Хочу к своим"

Ранее президент подтвердил, что Украина добавляет к обмену пленными российских диверсантов и коллаборантов

Москва (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В пятницу, 23 мая, в рамках масштабного обмена Украина передала России 70 коллаборантов. Об этом сообщил государственный проект "Хочу к своим", реализуемый Координационным штабом по обращению с военнопленными при поддержке Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и омбудсмена.

Известно, что 70 коллаборантов выехали в РФ с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников, годами незаконно удерживаемых российскими властями.

Профили 31 коллаборанта, покинувшего в этот день территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "Уехал или уехала".

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя первый этап масштабного обмена по формуле 1000 на 1000, сказал, что Украина добавляет в обмен пленными российских диверсантов и коллаборантов.

"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов", – заявил глава государства.

СПРАВКА. "Хочу к своим" – проект, созданный для обнародования информации о привлеченных к уголовной ответственности агентах, предателях и коллаборантах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. Публикация информации осуществляется при добровольном согласии осужденных, желающих уехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи. Проект заработал летом 2024 года.