В Киеве задержана фигурантка расследования о "коллаборантах под носом СБУ" – источник

Женщина работала в одном из училищ Херсона и подозревается в депортации детей

Юлия Супрун (Фото: Расследование "Залечь на дно в Броварах: невидимые коллаборанты под носом СБУ"/hromadske)

Служба безопасности Украины заявила о задержании "заместителя директора" училища в Херсоне, которая помогла России в депортации шестерых детей. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Юлии Супрун, которая фигурировала в журналистском расследовании hromadske.



По информации следствия, задержанная является бывшей преподавательницей одного из профессиональных училищ Херсона, которая во время временной оккупации города пошла на сотрудничество с россиянами.

Как утверждает СБУ, Супрун назначили "заместителем директора" училища и поручили организовать принудительную переправку шести несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.

Для этого детей выселили из общежития училища, незаконно вывезли на левобережную Херсонщину и оттуда автобусом отправили во временно оккупированный Крым.

Детей сопровождали представители российской оккупационной администрации, которые психологически давили на студентов.

Как утверждает украинская спецслужба, в Крыму детей "закрыли" в одном из местных лагерей. Там им выдали прокремлевскую литературу и начали готовить к дальнейшему вступлению в ряды оккупационных группировок РФ.

После деоккупации Херсона фигурантка выехала в Киев, где надеялась "затеряться". Но СБУ установила местонахождение оккупационной экс-чиновника и задержали её по месту жительства.

СБУ сообщила Супрун о подозрении по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Супрун поместили под стражу без права на залог.

В марте 2024 года hromadske опубликовало расследование "Залечь на дно в Броварах: невидимые коллаборанты под носом СБУ".

В нем рассказывалось о херсонской семье работников профессионального училища Супрунов и их работе на оккупантов.

Журналисты рассказывали, что после деоккупации Супруны выехали в Бровары.

"Два года назад обычная учительская семья из Херсона помогала россиянам депортировать украинских детей. За это они получали 100 000 рублей в месяц. А ныне семья уже поселилась в Броварах под Киевом, купила автомобиль и обустроила новую жизнь под носом у СБУ", – говорится в подводке к видео.

В октябре 2024 года омбудсман Лубинец оценивал количество депортированных Россией украинских детей в 20 000.

В декабре президент Украины Зеленский призвал к наказанию всех виновных в депортации украинских детей.

В конце декабря стало известно о самоубийстве депортированного Россией из Херсонской области юноши. По этому факту СБУ начала уголовное производство.