18-летний украинец, депортированный в РФ, совершил самоубийство. СБУ начала расследование

Российский ресурс сообщил, что юноша скончался почти год назад

Депортация украинцев (Иллюстративное фото: Telegram-канал Людмилы Денисовой)

Открыто уголовное производство в связи с информацией о смерти украинца 2005 года рождения, принудительно вывезенного оккупантами из Херсонской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным прокуратуры, во вторник, 24 декабря, появилась информация о самоубийстве 18-летнего украинца – воспитанника дома семейного типа села Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию РФ.

В связи с этим открыто уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Досудебное расследование будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Ранее 24 декабря российский ресурс "Важные истории" и международный проект The Reckoning Project, который занимается документированием военных преступлений, опубликовали совместное расследование. В нем говорится об украинце, который покончил с собой в Краснодарском крае России.

В материале отмечается, что до полномасштабной войны юноша жил в детском доме семейного типа в селе Токаревка Херсонской области. Во время российской оккупации директор учреждения Лидия Шарварлы пошла на сотрудничество с РФ, за что ее назначили гауляйтером села.

В ноябре 2022 года после освобождения части Херсонской области Шарварлы сбежала в Россию. Женщина забрала с собой воспитанников детского дома. Однако на территории РФ директор учреждения отказалась от заботы о детях, за которых ранее отвечала. В то же время женщина оформила на себя финансовые выплаты от страны-агрессора, утверждают бывшие воспитанники.

Также журналисты выяснили, что один из воспитанников Шарварлы Александр Якущенко попал в новую семью в Краснодарском крае, где остался жить даже после достижения 18-летия. По словам приемного отца, подростку "некуда было идти".

Мужчина рассказал, что Александр покончил с собой по неизвестной причине. Согласно свидетельству о смерти, юноша умер еще 10 января 2024 года. На месте трагедии, в посадке у поля, нашли его телефон, с которого были удалены все данные, рассказали расследователям очевидцы.

Родная мать юноши проживает в Хмельницкой области. Женщина утверждает, что не верит в самоубийство сына. Она рассказала, что у нее забрали детей еще в 2016 году из-за злоупотребления алкоголем. С этого времени Александра она не видела, но общалась с ним по телефону.

Женщина также сказала, что сын болезненно переживал депортацию на территорию РФ и в конце 2023 года "обещал приехать к ней".

Бывшая воспитанница Шарвалы утверждает, что, по словам российских органов опеки, Александр хотел вернуться в Украину, но у него забрали документы. Девушка допустила, что это могло стать причиной самоубийства. Одноклассники парня заявили, что он жаловался на плохое отношение к себе со стороны семьи, в которой жил.

3 декабря 2024 года Зеленский сообщил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы украинские дети вернулись домой, а все виновные в преступлении похищения были наказаны.

24 декабря Зеленский заявил, что два года назад россияне, отступая, похитили 48 детей из Херсонского дома ребенка. Большинство из них принудительно переместили вглубь оккупированной территории – в Крым, а остальных депортировали в Россию.