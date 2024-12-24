18-річний українець, депортований до РФ, скоїв самогубство. СБУ почала розслідування

Російський ресурс повідомив, що юнак помер майже рік тому

Депортація українців (Ілюстративне фото: Telegram-канал Людмили Денисової)

Розпочато кримінальне провадження у звʼязку з інформацією про смерть українця 2005 року народження, примусово вивезеного окупантами з Херсонської області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, у вівторок, 24 грудня, з’явилась інформація про самогубство 18-річного українця – вихованця будинку сімейного типу села Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ.

У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Досудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

Раніше 24 грудня російський ресурс "Важные истории" та міжнародний проєкт The Reckoning Project, який займається документуванням воєнних злочинів, опублікували спільне розслідування, в якому йдеться про українця, який наклав на себе руки в Краснодарському краї Росії.

У матеріалі зазначається, що до повномасштабної війни юнак жив у дитячому будинку сімейного типу в селі Токарівка Херсонської області. Під час російської окупації директорка закладу Лідія Шарварли пішла на співпрацю з РФ, за що її призначили гауляйтером села.

У листопаді 2022 року після звільнення частини Херсонської області Шарварли втекла до Росії. Жінка забрала з собою вихованців дитячого будинку. Однак на території РФ директорка закладу відмовилася від піклування про дітей, за яких раніше відповідала. Водночас жінка оформила на себе фінансові виплати від країни-агресора, стверджують колишні вихованці.

Також журналісти з’ясували, що один із вихованців Шарварли, Олександр Якущенко, потрапив до нової родини в Краснодарському краї, де залишився жити навіть після досягнення 18-річчя. За словами названого батька, підлітку "не було куди йти".

Чоловік розповів, що Олександр наклав на себе руки з невідомої причини. Згідно зі свідоцтвом про смерть, юнак помер ще 10 січня 2024 року. На місці трагедії, в посадці поблизу поля, знайшли його телефон, з якого були видалені всі дані, розповіли розслідувачам очевидці.

Рідна мати юнака проживає в Хмельницькій області. Жінка стверджує, що не вірить в самогубство сина. Вона розповіла, що у неї забрали дітей ще у 2016 році через зловживання алкоголем. З того часу Олександра вона не бачила, але спілкувалася з ним телефоном.

Жінка також сказала, що син болісно переживав депортацію на територію РФ і наприкінці 2023 року "обіцяв приїхати до неї".

Колишня вихованка дитбудинку Шарвали стверджує, що, зі слів російських органів опіки, Олександр хотів повернутися в Україну, але в нього забрали документи. Дівчина припустила, що це могло стати причиною самогубства. Водночас однокласники хлопця заявили, що він скаржився на погане ставлення до себе з боку родини, в якій жив.

3 грудня 2024 року Зеленський повідомив, що Україна постійно працює над тим, щоб українські діти повернулися додому, а всі винні в злочині викрадення були покарані.

24 грудня Зеленський заявив, що два роки тому росіяни, відступаючи, викрали 48 дітей з Херсонського будинку дитини. Більшість з них примусово перемістили вглиб окупованої території – до Криму, а решту депортували в Росію.