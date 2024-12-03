Зеленський про дослідження щодо депортації українських дітей: Винні мають бути покарані

Єрмак закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію в питання депортованих дітей з України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дослідження Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії щодо депортації українських дітей. Він зазначив, що Україна має повернути всіх дітей додому.

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"Україна постійно працює над тим, щоб наші діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані... Тільки разом можемо відновити справедливість, яку Росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому", – заявив президент.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що союзники повинні вимагати від Росії надання повної інформації про депортованих дітей.

"Україна закликає міжнародну спільноту вимагати від Росії надати повну інформацію про депортованих дітей, забезпечити доступ до місць їх утримання й підтримати зусилля з їхнього повернення та реінтеграції", – заявив він.

Довідка. Дослідники Yale HRL

Зазначається, що для депортації дітей залучали літаки російського диктатора Дослідники Yale HRL ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких вивезли до Росії з лютого 2022 року. 148 дітей є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені або мають російського опікуна. Ще 166 дітей уже розміщені в російських сім’ях.Зазначається, що для депортації дітей залучали літаки російського диктатора Володимира Путіна