Зеленський про дослідження щодо депортації українських дітей: Винні мають бути покарані
Президент України Володимир Зеленський відреагував на дослідження Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії щодо депортації українських дітей. Він зазначив, що Україна має повернути всіх дітей додому.
"Україна постійно працює над тим, щоб наші діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані... Тільки разом можемо відновити справедливість, яку Росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому", – заявив президент.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що союзники повинні вимагати від Росії надання повної інформації про депортованих дітей.
"Україна закликає міжнародну спільноту вимагати від Росії надати повну інформацію про депортованих дітей, забезпечити доступ до місць їх утримання й підтримати зусилля з їхнього повернення та реінтеграції", – заявив він.
Зазначається, що для депортації дітей залучали літаки російського диктатора Володимира Путіна.
- 27 вересня з'явилася інформація про нібито обмін дітьми між Україною та РФ за участю Катару. Однак омбудсмен Дмитро Лубінець спростував цю заяву.
- 1 жовтня гауляйтеру Донецької області Денису Пушиліну оголосили про підозру в депортації дітей з України.
- 2 жовтня омбудсмен Лубінець заявив, що Росія депортувала 20 000 дітей і гальмує процес їхнього повернення.