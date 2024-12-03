Зеленский об исследовании про депортацию украинских детей: Виновные должны быть наказаны
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исследование Йельской гуманитарной исследовательской лаборатории по депортации украинских детей. Он отметил, что Украина должна вернуть всех детей домой.
"Украина постоянно работает над тем, чтобы наши дети вернулись домой, а все виновные в ужасном преступлении похищения были наказаны... Только вместе можем восстановить справедливость, которую Россия нарушила в таком масштабе, защитить будущее украинских детей и вернуть их домой", – заявил президент.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что союзники должны требовать от России предоставления полной информации о депортированных детях.
"Украина призывает международное сообщество потребовать от России предоставить полную информацию о депортированных детях, обеспечить доступ к местам их содержания и поддержать усилия по их возвращению и реинтеграции", – заявил он.
Отмечается, что для депортации детей привлекали самолеты российского диктатора Владимира Путина.
- 27 сентября появилась информация о якобы обмене детьми между Украиной и РФ с участием Катара. Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг это заявление.
- 1 октября гауляйтеру Донецкой области Денису Пушилину объявили о подозрении в депортации детей из Украины.
- 2 октября омбудсмен Лубинец заявил, что Россия депортировала 20 тысяч детей и тормозит процесс их возвращения.