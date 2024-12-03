Зеленский об исследовании про депортацию украинских детей: Виновные должны быть наказаны

Ермак призвал международное сообщество давить на Россию в вопросе депортированных детей из Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исследование Йельской гуманитарной исследовательской лаборатории по депортации украинских детей. Он отметил, что Украина должна вернуть всех детей домой.

"Украина постоянно работает над тем, чтобы наши дети вернулись домой, а все виновные в ужасном преступлении похищения были наказаны... Только вместе можем восстановить справедливость, которую Россия нарушила в таком масштабе, защитить будущее украинских детей и вернуть их домой", – заявил президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что союзники должны требовать от России предоставления полной информации о депортированных детях.

"Украина призывает международное сообщество потребовать от России предоставить полную информацию о депортированных детях, обеспечить доступ к местам их содержания и поддержать усилия по их возвращению и реинтеграции", – заявил он.

Справка. Исследователи Yale HRL

Отмечается, что для депортации детей привлекали самолеты российского диктатора Исследователи Yale HRL идентифицировали сотни украинских детей из Донецкой и Луганской областей, вывезенных в Россию с февраля 2022 года. 148 детей находятся в российских базах данных по размещению детей, 42 из них усыновлены или имеют российского опекуна. Еще 166 детей уже размещены в российских семьях.Отмечается, что для депортации детей привлекали самолеты российского диктатора Владимира Путина