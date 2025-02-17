У Києві затримано фігурантку розслідування про "колаборантів під носом СБУ" – джерело

Жінка працювала в одному з училищ Херсона і підозрюється у депортації дітей

Юлія Супрун (Фото: Розслідування "Залягти на дно в Броварах: невидимі колаборанти під носом СБУ"/hromadske)

Служба безпеки України заявила про затримання "заступниці директора" училища в Херсоні, яка допомогла Росії в депортації шістьох дітей. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Юлію Супрун, яка фігурувала у журналістському розслідуванні hromadske.



За інформацією слідства, затримана є колишньою викладачкою одного з професійних училищ Херсона, яка під час тимчасової окупації міста пішла на співпрацю з росіянами.

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Як стверджує СБУ, Супрун призначили "заступником директора" училища і доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

Для цього дітей виселили з гуртожитку училища, незаконно вивезли на лівобережну Херсонщину і звідти автобусом відправили до тимчасово окупованого Криму.

Дітей супроводжували представники російської окупаційної адміністрації, які психологічно тиснули на студентів.

Як стверджує українська спецслужба, у Криму дітей "закрили" в одному з місцевих таборів. Там їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань РФ.

Після деокупації Херсона фігурантка виїхала до Києва, де сподівалась "загубитись". Але СБУ встановила місцеперебування окупаційної експосадовиці, її затримали за місцем проживання.

СБУ повідомила Супрун про підозру за статтею про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 12 років в'язниці. Супрун відправили під варту без права на заставу.

У березні 2024 року hromadske опублікувало розслідування "Залягти на дно в Броварах: невидимі колаборанти під носом СБУ".

В ньому розповідалось про херсонську освітянську сім'ю Супрунів та їхню роботу на окупантів.

Журналісти розповідали, що після деокупації Супруни виїхали до Броварів.

"Два роки тому звичайна вчительська родина з Херсона допомагала росіянам депортувати українських дітей. За це вони отримували 100 000 рублів на місяць. А нині сім'я вже оселилася у Броварах під Києвом, купила автомобіль і облаштувала нове життя під носом у СБУ", – йдеться у підводці до відео.

У жовтні 2024 року омбудсман Лубінець оцінював кількість депортованих Росією українських дітей у 20 000.

У грудні президент України Зеленський закликав до покарання всіх винних у депортації українських дітей.

Наприкінці грудня стало відомо про самогубство депортованого Росією з Херсонщини юнака. За цим фактом СБУ почала кримінальне провадження.