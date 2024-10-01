Ватажку терористичної ДНР і двом його спільницям оголошено про підозру в депортації дітей

Мова йде про 16 хлопців та 15 дівчат з Маріуполя, Харцизька та Шахтарська

Денис Пушилін (Фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці оголосили про підозру у депортації дітей гауляйтеру Донецької області Денису Пушиліну та двом співробітницям окупаційної адміністрації. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними СБУ, правоохоронці зібрали та верифікували масштабну доказову базу щодо насильницької депортації щонайменше 31 української дитини з тимчасово захоплених районів Донецької області до Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ неповнолітніх звозили до пансіонату "Поляни" у Московській області, який входить до структури управління справами президента РФ.

Мова йде про 16 хлопців та 15 дівчат. Серед них – троє дітей з Маріуполя, яких окупанти примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії. Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ще дев’ять неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк. За даними слідства, вказівку Кремля щодо депортації дітей виконував ватажок терористів Пушилін.

Виконання цієї вказівки гауляйтер доручив своїй "радниці" – Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює так звану "службу у справах сім’ї та дітей ДНР".

Правоохоронці з’ясували, що викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до Ростова-на-Дону, а далі літаком – до Москви. Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації російського диктатора Володимира Путіна.

Надалі частину депортованих дітей передали на "виховання" громадянам Росії. Зокрема, одну дитину влаштували до родини уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

В ОГП зазначили, що попри наявність у неповнолітніх свідоцтв про народження українського зразка, їм зробили аналогічні "документи" терористичної ДНР, а потім оформили російські паспорти.

Депортація дітей не відповідала вимогам міжнародного гуманітарного права, оскільки не була виправдана міркуваннями безпеки або станом здоров’я. Влада Росії відповідно до міжнародного законодавства мала повернути їх на територію України, наголосили в прокуратурі.

Трьох дітей вдалося самотужки забрати їхньому батьку. Трьох підлітків з цієї групи повернула українська влада. Ще 25 дітей на сьогодні залишаються у депортації.