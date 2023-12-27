Терориста Пушиліна засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна

Денис Пушилін (Фото: ЕРА)

Ватажка терористів ДНР та маріонетку росіян Дениса Пушиліна засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вирок винесли за статтями про посягання на цілісність України та колабораційну діяльність. Відбувати покарання Пушилін буде у разі затримання.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року терорист скликав та провів позачергове засідання фейкової ради ДНР, де ухвалили "закон про референдум ДНР з питання входження до складу РФ".

Пушилін неодноразово наголошував на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ, пишуть прокурори.

Тим самим він закликав до захоплення країною-агресором території України. 30 вересня 2022 року Пушилін підписав з російським диктатором Володимиром Путіним "договір" про входження ДНР та нових окупованих територій Донецької області до складу Росії нібито на правах суб’єкта.

Денис Пушилін родом з Макіївки на Донеччині. Йому 42 роки. Він став другим ватажком терористичного угруповання у листопаді 2018 року після вбивства першого ватажка Олександра Захарченка.

Читайте також: Ліквідація колаборанта Попова у Луганську була спецоперацією СБУ – джерело LIGA.net