Ліквідація колаборанта Попова у Луганську була спецоперацією СБУ – джерело LIGA.net

Олег Попов (Фото - СБУ)

Вибух машини луганського колаборанта Олега Попова був спецоперацією СБУ. Про це повідомляє співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах.

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Луганського колаборанта Олега Попова було знищено в результаті успішної операції Служби безпеки України, стверджує співрозмовник LIGA.net.

Як раніше повідомлялося, сьогодні у тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль із депутатом так званої "народної ради ЛНР" військовим злочинцем Олегом Поповим. Спочатку поширювалася інформація, що його поранено, потім пропагандистські медіа країни-агресора заявили, що Попов помер.

Як повідомив співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах, Попов командував російськими "добробатами", очолював терористичні збройні формування та вбивав українців.

Крім того, у так званій "народній раді ЛНР" він був "головою комітету з питань державної безпеки та оборони".

22 червня 2022 року начальник ГУР Кирило Буданов підтвердив підрив на Херсонщині автомобіля народного депутата Слуги народу Олексія Ковальова.

8 листопада 2023 року ГУР Міноборони взяло на себе відповідальність за ліквідацію у Луганську одного з ватажків терористів "ЛНР" Михайла Філіпоненка.

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