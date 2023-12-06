Ликвидация коллаборанта Попова в Луганске была спецоперацией СБУ – источник LIGA.net

Олег Попов (Фото - СБУ)

Взрыв машины луганского коллаборанта Олега Попова был спецоперацией СБУ. Об этом сообщает собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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Луганский коллаборант Олег Попов был уничтожен в результате успешной операции Службы безопасности Украины, утверждает собеседник LIGA.net.

Как ранее сообщалось, сегодня во временно оккупированном Луганске взорвался автомобиль с депутатом так называемого "народного совета ЛНР" военным преступником Олегом Поповым. Сначала распространялась раненая информация, затем пропагандистские медиа страны-агрессора заявили, что Попов умер.

Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, Попов командовал российскими "добробатами", возглавлял террористические вооруженные формирования и убивал украинцев.

Кроме того, в так называемом "народном совете ЛНР" он был "председателем комитета по вопросам государственной безопасности и обороны".

22 июня 2022 начальник ГУР Кирилл Буданов подтвердил подрыв на Херсонщине автомобиля народного депутата Слуги народа Алексея Ковалева.

8 ноября 2023 года ГУР Минобороны взяло на себя ответственность за ликвидацию в Луганске одного из главарей террористов "ЛНР" Михаила Филипоненко.

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