Террориста Пушилина приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Денис Пушилин (Фото: ЕРА)

Главарь террористов ДНР и марионетка россиян Денис Пушилин приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Приговор вынесли по статьям о посягательствах на целостность Украины и коллаборационную деятельность. Отбывать наказание Пушилин будет в случае задержания.

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года террорист созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета ДНР, где был принят "закон о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ".

Пушилин неоднократно отмечал необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ, пишут прокуроры.

Тем самым он призвал к захвату страной-агрессором территории Украины. 30 сентября 2022 года Пушилин подписал российским диктатором Владимиром Путиным "договор" о вхождении ДНР и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав России якобы на правах субъекта.

Денис Пушилин родом из Макеевки Донецкой области. Ему 42 года. Он стал вторым главарем террористической группировки в ноябре 2018 года после убийства первого главаря Александра Захарченко.

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