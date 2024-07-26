Ватажок терористів ЛНР Пасічник отримав нову підозру в Україні – у примусовій "мобілізації"

За даними СБУ, понад 70% "мобілізованих" на окупованій Луганщині чоловіків загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ

Леонід Пасічник (Фото: ресурс окупантів)

Ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник, якого вже заочно засуджено в Україні до 12 років тюрми, отримав нову підозру – в організації на Луганщині примусової "мобілізації" на війну проти України. Про це повідомили Служба безпеки України і Офіс генпрокурора.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

В СБУ заявили, що Пасічник організував примусове залучення мешканців тимчасово захопленої частини Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Починаючи з 19 лютого 2022 року, він підписав декілька юридично нікчемних "законів та підзаконних актів" щодо "введення воєнного стану" та "мобілізації" в тимчасово захопленій частині регіону.

"Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно "призвали" на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств", – заявили в СБУ.

Насамперед йдеться про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на "м’ясні" штурми позицій ЗСУ на східному фронті, пояснили у спецслужбі.

За даними СБУ, понад 70% "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Пасічнику заочно оголошено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

В ОГП зазначили, що триває ідентифікація всіх причетних до вчинення примусової мобілізації на тимчасово окупованій території Луганщини.