Ватажок терористів ЛНР Пасічник отримав нову підозру в Україні – у примусовій "мобілізації"
Ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник, якого вже заочно засуджено в Україні до 12 років тюрми, отримав нову підозру – в організації на Луганщині примусової "мобілізації" на війну проти України. Про це повідомили Служба безпеки України і Офіс генпрокурора.
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В СБУ заявили, що Пасічник організував примусове залучення мешканців тимчасово захопленої частини Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.
Починаючи з 19 лютого 2022 року, він підписав декілька юридично нікчемних "законів та підзаконних актів" щодо "введення воєнного стану" та "мобілізації" в тимчасово захопленій частині регіону.
"Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно "призвали" на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств", – заявили в СБУ.
Насамперед йдеться про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на "м’ясні" штурми позицій ЗСУ на східному фронті, пояснили у спецслужбі.
За даними СБУ, понад 70% "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.
Пасічнику заочно оголошено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
В ОГП зазначили, що триває ідентифікація всіх причетних до вчинення примусової мобілізації на тимчасово окупованій території Луганщини.
- 21 лютого 2022-го, за три дні до повномасштабного вторгнення, ватажки терористів ДНР і ЛНР Пушилін і Пасічник просили Путіна "визнати" окуповані райони Донбасу.
- У серпні 2022-го Пасічник оголосив про початок "загальної мобілізації" на тимчасово окупованих територіях області.
- 2 липня 2024-го Пасічник заочно отримав в Україні 12 років тюрми - його визнали винним у колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.