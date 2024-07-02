Ватажок терористичної організації ЛНР Пасічник отримав 12 років тюрми заочно

Ватажок терористичної ЛНР Леонід Пасічник (Фото: ресурс окупантів)

В Україні гауляйтера окупаційної адміністрації Росії на тимчасово захопленій частині Луганської області Леоніда Пасічника засуджено до 12 років тюрми. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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За інформацією СБУ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Пасічника визнали винним у колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права впродовж 13 років обіймати посади в органах влади.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання Пасічника, зазначили в СБУ.

За даними ОГП, в суді було доведено, що з 2018 року Пасічник, очоливши терористичне угрупування, почав створювати умови для анексії Луганської області.

Восени 2022 року відбулося проведення незаконного "референдуму" та підписання між ватажком терористичної ЛНР та російським диктатором Володимиром Путіним договору про "входження" регіону до складу Росії. Крім того, Пасічник систематично заявляв у пропагандистських медіа про необхідність приєднання псевдореспубліки до країни-агресорки. Такі дії призвели до порушення територіальної цілісності України у кордонах, визначених Конституцією, повідомив ОГП.

Також, за інформацією прокуратури, з 1 по 10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях Луганської області пройшли незаконні "вибори до законодавчих органів влади", в організації та проведенні яких Пасічник брав участь. А 23 вересня за поданням Путіна він був переобраний гауляйтером терористичної ЛНР.

В ОГП зазначили, що наразі засуджений і далі веде активну антиукраїнську діяльність. Систематично видає та підписує юридично нікчемні "документи" та бере участь у пропагандистських медійних кампаніях Кремля.

27 грудня 2023 року ватажка терористів ДНР Пушиліна засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

11 березня 2024 року мешканець Харківської області, який у період захоплення росіянами Балаклії очолював окупаційну адміністрацію міста, був засуджений на 14 років з конфіскацією майна.

12 березня заочну підозру у колабораційній діяльності отримав так званий міністр молодіжної політики терористичного угрупування ДНР Кирило Макаров.

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