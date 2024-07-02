Главарь террористической организации ЛНР Пасечник получил 12 лет тюрьмы заочно

Главарь террористической ЛНР Леонид Пасечник (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине гауляйтер оккупационной администрации России на временно захваченной части Луганской области Леонид Пасечник приговорен к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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По информации СБУ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

Пасечника признали виновным в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права на протяжении 13 лет занимать должности в органах власти.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания Пасечника, отметили в СБУ.

По данным ОГП, в суде было доказано, что с 2018 года Пасечник, возглавив террористическую группировку, начал создавать условия для аннексии Луганской области.

Осенью 2022 года состоялось проведение незаконного "референдума" и подписание между главарем террористической ЛНР и российским диктатором Владимиром Путиным договора о "вхождении" региона в состав России. Кроме того, Пасечник систематически заявлял в пропагандистских медиа о необходимости присоединения псевдореспублики к стране-агрессору. Такие действия привели к нарушению территориальной целостности Украины в границах, определенных Конституцией, сообщил ОГП.

Также, по информации прокуратуры, с 1 по 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Луганской области прошли незаконные "выборы в законодательные органы власти", в организации и проведении которых Пасечник принимал участие. А 23 сентября по представлению Путина он был переизбран гауляйтером террористической ЛНР.

В ОГП отметили, что осужденный продолжает вести активную антиукраинскую деятельность. Систематически издает и подписывает юридически ничтожные "документы" и участвует в пропагандистских медийных кампаниях Кремля.

27 декабря 2023 года главарь террористов ДНР Пушилин был приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

11 марта 2024 года житель Харьковской области, возглавлявший в период захвата россиянами Балаклеи оккупационную администрацию города, был осужден на 14 лет с конфискацией имущества.

12 марта заочное подозрение в коллаборационной деятельности получил так называемый министр молодежной политики террористической группировки ДНР Кирилл Макаров.

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