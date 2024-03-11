Гауляйтер Балаклеи сел на 14 лет, конфисковано авто премиум-класса и элитную недвижимость

Как отметили в СБУ, мужчину задержали во время освобождения Купянска

Фото: Харьковская областная прокуратура

Житель Харьковской области, возглавлявший в период захвата россиянами Балаклеи оккупационную администрацию города, был осужден на 14 лет. Об этом сообщили на официальных сайтах Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Калайде.

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Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и назначил 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества в виде элитной недвижимости площадью около 200 квадратных метров и автомобиля премиум-класса.

"Единственное, чем я могу объяснить свои решения и действия, в которых меня обвиняют, — это отсутствие свободы выбора, что в принципе можно охарактеризовать как крайнюю необходимость. Поэтому я действовал в условиях крайней необходимости, прошу суд это учесть. Все", — сказал Калайда на судебном заседании, цитирует Суспильне.

Олег Калайда (Фото: источник LIGA.net)

Как сообщили в СБУ, осужденный – бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции в городе Балаклея Изюмского района. В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и был "назначен" руководителем оккупационного "отдела министерства внутренних дел РФ". На этой должности он помогал захватчикам проводить репрессии против украинских патриотов и организовывал дежурство на вражеских блокпостах.

Позже Калайду "назначили" главой оккупационной администрации Балаклеи.

Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители задержали злоумышленника во время освобождения Купянска. В ГБР отметили, что после того как Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области, он пытался скрыться на временно оккупированной территории Луганской области. Против Калайды возбудили уголовное дело по статье о коллаборационной деятельности.

Фото: Государственное бюро расследований

19 февраля стало известно, что корректировщик вражеских ракет С-300 по жилым домам Краматорска проведет 15 лет за решеткой.

29 февраля сообщалось, что соратник ликвидированного экс-нардепа и госпредателя Ильи Кивы, который шпионил за комплексами ПВО в Днепропетровской области, получил 15 лет тюрьмы. По данным собеседника LIGA.net, речь идет о Константине Малахове.

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