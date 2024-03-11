Гауляйтер Балаклії сів на 14 років, конфісковано авто преміумкласу та елітну нерухомість

Як зазначили в СБУ, чоловіка затримали під час звільнення Куп’янська

Фото: Харківська обласна прокуратура

Мешканець Харківської області, який у період захоплення росіянами Балаклії очолював окупаційну адміністрацію міста, був засуджений на 14 років. Про це повідомили на офіційних сайтах Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Олега Калайду.

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Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив 14 років тюрми з конфіскацією майна у вигляді елітної нерухомості площею майже 200 квадратних метрів та автомобіля преміумкласу.

"Єдине, чим я можу пояснити свої рішення і дії, у яких мене обвинувачують, — це відсутність свободи вибору, що в принципі можна характеризувати як крайню потребу. Тому я діяв в умовах крайньої потреби, прошу суд це врахувати. Все", — сказав Калайда на судовому засіданні, цитує Суспільне.

Олег Калайда (Фото: джерело LIGA.net)

Як повідомили в СБУ, засуджений – колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції у місті Балаклія Ізюмського району. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і був "призначений" керівником окупаційного "відділу міністерства внутрішніх справ РФ". На цій "посаді" він допомагав загарбникам проводити репресії проти українських патріотів та організовував чергування на ворожих блокпостах.

Пізніше Калайду "призначили" очільником окупаційної адміністрації Балаклії.

Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці затримали зловмисника під час звільнення Куп’янська. У ДБР зазначили, що після того як Збройні Сили України почали контрнаступ на Харківщині, він намагався втекти на тимчасово окуповану територію Луганської області. Проти Калайди відкрили кримінальну справу за статтею про колабораційну діяльність.

Фото: Державне бюро розслідувань

19 лютого стало відомо, що коригувальник ворожих ракет С-300 по житлових будинках Краматорська проведе 15 років за ґратами.

29 лютого повідомлялося, що соратник ліквідованого екснардепа та держзрадника Іллі Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми. За даними співрозмовника LIGA.net, йдеться про Костянтина Малахова.

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