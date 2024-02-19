Наводив С-300 на Краматорськ та шпигував за ЗСУ: місцевий мешканець сів на 15 років – СБУ
Служба безпеки України повідомила, що коригувальник ворожих ракет С-300 по житлових будинках Краматорська проведе 15 років за ґратами. Внаслідок удару 14 березня 2023 року, постраждали 10 мирних жителів, а один із них загинув. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Кабанова, 25-річного мешканця Краматорська.
За даними правоохоронців, Кабанов також збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів Збройних Сил України, залучених до боїв під Авдіївкою та Бахмутом.
Співробітники СБУ затримали чоловіка у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.
Правоохоронці розповіли, що навесні минулого року ФСБ дистанційно залучила Кабанова до співпраці у війні проти України. Подальша комунікація між ним та його російським куратором відбувалась через популярний месенджер.
Читайте також: Закликав виїжджати в окупацію та допомагати РФ: протоієрей УПЦ МП сів на п'ять років — СБУ
В анонімному чаті чоловік "звітував" ФСБ: надсилав фото українських об’єктів з їхнім детальним описом та електронними координатами, повідомили у правоохоронному органі.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за статтею про надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.
- Ввечері 18 лютого Слов'янськ і Краматорськ Донецької області опинились під ворожим вогнем. У Слов’янську росіяни влучили у школу. Внаслідок удару по містах загинули щонайменше чотири людини.
Читайте також: Шпигував за ЗСУ під час оборони Києва: СБУ оголосила підозру місцевому жителю – відео, фото