Наводив С-300 на Краматорськ та шпигував за ЗСУ: місцевий мешканець сів на 15 років – СБУ

Правоохоронці розповіли, що навесні минулого року ФСБ дистанційно залучила чоловіка до співпраці у війні проти України

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила, що коригувальник ворожих ракет С-300 по житлових будинках Краматорська проведе 15 років за ґратами. Внаслідок удару 14 березня 2023 року, постраждали 10 мирних жителів, а один із них загинув. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Кабанова, 25-річного мешканця Краматорська.

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За даними правоохоронців, Кабанов також збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів Збройних Сил України, залучених до боїв під Авдіївкою та Бахмутом.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.

Фото: джерело LIGA.net

Правоохоронці розповіли, що навесні минулого року ФСБ дистанційно залучила Кабанова до співпраці у війні проти України. Подальша комунікація між ним та його російським куратором відбувалась через популярний месенджер.

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В анонімному чаті чоловік "звітував" ФСБ: надсилав фото українських об’єктів з їхнім детальним описом та електронними координатами, повідомили у правоохоронному органі.

Фото: джерело LIGA.net

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за статтею про надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Ввечері 18 лютого Слов'янськ і Краматорськ Донецької області опинились під ворожим вогнем. У Слов’янську росіяни влучили у школу. Внаслідок удару по містах загинули щонайменше чотири людини.

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