Наводил С-300 на Краматорск и шпионил за ВСУ: местный житель сел на 15 лет – СБУ

Правоохранители рассказали, что весной прошлого года ФСБ дистанционно привлекла мужчину к сотрудничеству в войне против Украины

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила, что корректировщик вражеских ракет С-300 по жилым домам Краматорска проведет 15 лет за решеткой. В результате удара 14 марта 2023 года пострадали 10 мирных жителей, а один из них погиб. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Кабанове, 25-летнем жителе Краматорска.

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По данным правоохранителей, Кабанов также собирал разведданные о местах временного базирования подразделений Вооруженных Сил Украины, которые привлечены к боям под Авдеевкой и Бахмутом.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в мае 2023 года "на горячем", когда он осуществлял доразведку вблизи одного из военных объектов в прифронтовом районе.

Фото: источник LIGA.net

Правоохранители рассказали, что весной прошлого года ФСБ дистанционно привлекла Кабанова к сотрудничеству в войне против Украины. Дальнейшая коммуникация между ним и его российским куратором проходила через популярный мессенджер.

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В анонимном чате мужчина "отчитывался" ФСБ: присылал фото украинских объектов с их подробным описанием и электронными координатами, сообщили в правоохранительном органе.

Фото: источник LIGA.net

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по статье о предоставлении вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Вечером 18 февраля Славянск и Краматорск Донецкой области оказались под вражеским огнем. В Славянске россияне попали в школу. В результате удара по городам погибли по меньшей мере четыре человека

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