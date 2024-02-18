Внаслідок російського удару по Краматорську і Слов'янську загинули щонайменше чотири людини, повідомила Донецька обласна прокуратура.

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Вчора ввечері у Краматорську під завалами будинку, куди влучила ракета, знайшли тіла 46-річної жінки та її 23-річного сина. Сьогодні прокуратура повідомила, що загинула ще одна жінка – ймовірно, бабуся загиблого чоловіка.

Крім того, госпіталізовано подружжя пенсіонерів, які отримали травми, знаходячись у власному домі.

Загалом у місті отримали пошкодження понад 20 будинків. За даними Головного управління ДСНС в Донецькій області, внаслідок обстрілу також виникло загоряння на території одного з підприємств.

У Слов'янську загинув сторож школи, в якому розташовувались пункт незламності й соціальна їдальня. Його тіло також знайшли вранці 18 лютого.