Удар по Краматорску и Славянску. Под завалами нашли четырех погибших
В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека, сообщила Донецкая областная прокуратура.
Вчера вечером в Краматорске под завалами дома, куда попала ракета, нашли тела 46-летней женщины и ее 23-летнего сына. Сегодня прокуратура сообщила, что погибла еще одна женщина – вероятно, бабушка погибшего мужчины.
Кроме того, госпитализированы супруги пенсионеров, получившие травмы, находясь в собственном доме.
В общей сложности в городе получили повреждения более 20 домов. По данным Главного управления ГСЧС в Донецкой области, в результате обстрела также возникло возгорание на территории одного из предприятий.
В Славянске погиб сторож школы, в которой размещались пункт несокрушимости и социальная столовая. Его тело также обнаружили утром 18 февраля.
- 16 февраля Россия дважды в сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.
- 17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.