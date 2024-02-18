В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека, сообщила Донецкая областная прокуратура.

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Вчера вечером в Краматорске под завалами дома, куда попала ракета, нашли тела 46-летней женщины и ее 23-летнего сына. Сегодня прокуратура сообщила, что погибла еще одна женщина – вероятно, бабушка погибшего мужчины.

Кроме того, госпитализированы супруги пенсионеров, получившие травмы, находясь в собственном доме.

В общей сложности в городе получили повреждения более 20 домов. По данным Главного управления ГСЧС в Донецкой области, в результате обстрела также возникло возгорание на территории одного из предприятий.

В Славянске погиб сторож школы, в которой размещались пункт несокрушимости и социальная столовая. Его тело также обнаружили утром 18 февраля.